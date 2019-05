Doi elevi de la Liceul Tehnologic „Dumitru Mangeron” au revenit acasă cu două premii importante de la competițiile naționale la care au participat. Din 55 de concurenţi la clasa a XI-a, domeniul mecanică, la Olimpiada Națională „Tehnologii” (care avut loc la Slatina, în zilele de 22-26 aprilie) Mihail Costache (clasa a XI-a A, liceu-zi) a obţinut menţiune cu un punctaj de 93,50.

De apreciat este că la proba practică a obţinut 100 puncte, ceea ce demonstrează că e un bun practician şi că are abilităţi de proiectare asistată de calculator şi de măsurări tehnice. Mihail Costache este pregătit de profesoarele Lavinia Buşcă, Carmen Cristea şi Mihaela Cosmescu. Și Damian Dobrin (clasa a XI-a P2, profesională) a avut, de asemenea, cel mai mare punctaj la proba practică la Concursul Național pe meserii (care a avut loc tot la Slatina, în aceeași perioadă), a finalizat primul proba practică la mecanic auto şi a fost felicitat de evaluatori. A muncit şi a obţinut 89,25 puncte, care i-a adus o menţiune, din 42 de concurenţi. Damian Dobrin este pregătit de profesorii: Mihai Gurămultă, Maria Bîrgu, Carmen Cristea, Ioan Moisă şi Costică Parîng.

„Este prima oară când particip la o olimpiadă naţională şi sunt foarte bucuros de acest rezultat. Mă bucur că am reuşit să văd şi o parte din frumuseţile ţării, pe drumul de la Bacău la Slatina. Într-adevăr am avut mult de învăţat, m-am pregătit conştiincios, dar am avut norocul să am aproape profesori care m-au încurajat şi am reuşit să fiu printre primii. Sper ca în anul următor să obţin un rezultat mai bun, să fiu în fruntea listei.”

Mihail Costache, clasa a XI –a liceu,domeniul mecanică