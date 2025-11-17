Două infracțiuni rutiere constatate de polițiști în comuna Solonț

La data de 16 noiembrie a.c., polițiștii Secției 2 Poliție Rurală Moinești au depistat în flagrant, pe DJ 117A, în comuna Solonț, un tânăr de 27 de ani care conducea un autoturism sub influența băuturilor alcoolice.

În urma testării cu aparatul etilotest, a rezultat o concentrație de 1,19 mg/l alcool pur în aerul expirat. Verificările efectuate de polițiști au mai stabilit că tânărul nu posedă permis de conducere pentru nicio categorie de autovehicule.

Conducătorul auto a fost condus la spital, unde i-au fost prelevate probe biologice în vederea stabilirii alcoolemiei. Ulterior, polițiștii au dispus măsura reținerii pentru 24 de ore, acesta fiind introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al I.P.J. Bacău.

Cercetările continuă sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de conducere sub influența alcoolului și conducere fără permis.