Au fost inaugurate, ieri, alte două grupe noi de creşă, amenajate de către Municipiul Bacău în spaţiile care au fost ocupate abuziv, spun reprezentanții primăriei, de diverse fundaţii şi care au fost recuperate în acest an, în instanţă. O primă grupă cu 20 de locuri disponbile a fost inaugurată în cadrul Creşei nr.4 din Bacău, investiţia de amenajare a spaţiului ridicându-se la suma totală de 73.316,27 lei, iar o a doua grupă, mixtă, de 30 de locuri, la Creşa nr.3, pentru care s-au cheltuit 120.932,92 lei. „Investiţiile în vederea amenajării de noi locuri în creşe şi grădiniţe continuă în Bacău, la acest moment fiind în execuţie lucrări de reamenajare a Creşei Alecu Russo, din spatele Grădiniței nr. 27. Aici vor fi create 80 de noi locuri, valoarea investiţiei fiind de aproximativ 600.000 lei”, a precizat Cosmin Necula, primarului municipiul Bacău. Noi grupe de creşe vor fi reamenajate la Şcoala „George Bacovia” şi la Şcoala “Mihai Drăgan”, dar şi în cadrul grupelor de creşă şi de grădiniţă ce vor fi înfiinţate la Colegiul Tehnic de Comunicaţii “N.V.Kapen” şi în Cartierul Şerbăneşti. Prin aceste investiţii se încearcă să se soluţioneze criza acută a locurilor din creşe. Numai în acest an, numărul de locuri disponibile în creşele din municipiu s-a dublat, 446 de copii din Bacău având acces la educaţie timpurie antepreşcolară. 0 SHARES Share Tweet

