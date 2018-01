La data de 06 ianuarie a.c., în jurul orei 13.00, pe DN 2G, în localitatea Floreşti, polițiștii au oprit în trafic un tânăr de 31 de ani, din Moineşti, în timp ce conducea o autoutilitară, care figura radiată din circulaţie.

În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul neînmatriculat. La data de 07 ianuarie a.c., în jurul orei 19.00, pe DN 2, în localitatea Sascut, polițiștii au depistat în trafic un tânăr de 28 de ani, din judeţul Galaţi, în timp ce conducea un autoturism, care figura radiat din circulaţie.

În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul neînmatriculat. 5 SHARES Share Tweet

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.