La data de 06 iunie a.c, poliţiştii rutieri din Oneşti au depistat, în flagrant delict, un tânăr de 26 de ani, din comuna Coţofăneşti, în timp ce conducea un autoturism, aflându-se sub influenţa alcoolului.

Conducătorul auto în cauză a fost testat cu aparatul etilotest care a indicat valoarea de 0,56 mg/l alcool pur în aerul expirat şi i s-au recoltat mostre biologice de sânge în vederea stabilirii cu exactitate a alcoolemiei.

Poliţiştii au întocmit dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunii de conducere a unui vehicul sub influenţa băuturilor alcoolice sau a altor substanţe.

De asemenea, la aceeaşi dată, o patrulă de poliţie din cadrul Secţiei 2 Poliţie Rurală Moineşti au depistat un bărbat de 35 de ani, din Bacău, în timp ce conducea un autoturism sub influenţa alcoolului.

Conducătorul auto a refuzat atât testarea cu aparatul etilotest, cât şi recoltarea de mostre biologice de sânge în vederea stabilirii cu exactitate a alcoolemiei.

S-a întocmit dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunii de refuz sau sustragere de la prelevarea de mostre biologice.

Poliţiştii din Moineşti au depistat în trafic, un bărbat de 52 de ani, din comuna Poduri în timp ce conducea un autoturism sub influenţa alcoolului.

Conducătorul auto a fost testat cu aparatul etilotest care a indicat valoarea de 0,63 mg/l alcool pur în aerul expirat şi i s-au recoltat mostre biologice de sânge în vederea stabilirii cu exactitate a alcoolemiei.

Poliţiştii au întocmit dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunii de conducere a unui vehicul sub influenţa băuturilor alcoolice sau a altor substanţe.

La data de 07 iunie a.c., o patrulă de poliţie din Moineşti au depistat în flagrant, un tânăr de 32 de ani, din comuna Solonţ, care conducea un autoturism sub influenţa alcoolului.

Tânărul în cauză a fost testat cu aparatul etilotest care a indicat valoarea de 0,56 mg/l alcool pur în aerul expirat şi i s-au recoltat mostre biologice de sânge în vederea stabilirii cu exactitate a alcoolemiei.

Poliţiştii au întocmit dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunii de conducere a unui vehicul sub influenţa băuturilor alcoolice sau a altor substanţe.

La aceeaşi dată, poliţiştii moineşteni au depistat în trafic, un bărbat de 46 de ani, din comuna Agăş, în timp ce conducea un autoturism sub influenţa alcoolului.

Conducătorul auto a fost testat cu aparatul etilotest care a indicat valoarea de 0,43 mg/l alcool pur în aerul expirat şi i s-au recoltat mostre biologice de sânge în vederea stabilirii cu exactitate a alcoolemiei.

S-a întocmit dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunii de conducere a unui vehicul sub influenţa băuturilor alcoolice sau a altor substanţe.

La data de 08 iunie a.c, poliţiştii rutieri din Bacău au depistat, în flagrant delict, un bărbat de 43 de ani, din comuna Bârsăneşti, în timp ce conducea un autoturism, aflându-se sub influenţa alcoolului.

Conducătorul auto în cauză a fost testat cu aparatul etilotest care a indicat valoarea de 1,09 mg/l alcool pur în aerul expirat şi i s-au recoltat mostre biologice de sânge în vederea stabilirii cu exactitate a alcoolemiei.

Poliţiştii au întocmit dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunii de conducere a unui vehicul sub influenţa băuturilor alcoolice sau a altor substanţe.