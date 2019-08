La data de 26 august a.c, în jurul orei 16.30, poliţiştii Biroului Rutier Bacău au depistat, în flagrant, un bărbat de 49 de ani, din localitate, în timp ce conducea un autoturism pe strada Calea Bârladului, aflându-se sub influenţa alcoolului.

Bărbatul în cauză a fost testat cu aparatul etilotest care a indicat valoarea de 1,03 mg/l alcool pur în aerul expirat şi i s-au recoltat mostre biologice de sânge în vederea stabilirii cu exactitate a alcoolemiei.

Din verificările poliţiştilor a rezultat că bărbatul în cauză avea permisul de conducere anulat din luna martie 2017.

Poliţiştii au întocmit dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de conducere a unui vehicul sub influenţa băuturilor alcoolice sau a altor substanţe şi fără permis de conducere.

De asemenea, la aceeaşi dată, poliţiştii rutieri din Bacău au depistat un tânăr de 21 de ani, din comuna Letea- Veche, în timp ce conducea un autoturism, având numerele de înmatriculare provizorii expirate din octombrie 2015.

Poliţiştii au întocmit dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunii de punerea în circulaţie sau conducerea unui autovehicul neînmatriculat.

O patrulă de poliţie rutieră din Buhuşi au depistat în trafic, un bărbat, de 37 de ani, din judeţul Iaşi, în timp ce conducea un autoturism aflându-se sub influenţa alcoolului.

În urma testării cu aparatul etilotest, acesta a indicat valoarea de 1,14 mg/l alcool pur în aerul expirat şi a fost condus la spital în vederea recoltării mostrelor biologice de sânge pentru stabilirea cu exactitate a alcoolemiei.

Poliţiştii au întocmit dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunii de conducere a unui vehicul sub influenţa băuturilor alcoolice sau a altor substanţe.

Poliţiştii din Moineşti, în timp ce se aflau în exercitarea atribuţiunilor de serviciu, au depistat în flagrant, un tânăr de 34 de ani, din localitate, în timp ce conducea un autoturism cu o alcoolemie de 0,58 mg/l alcool pur în aerul expirat şi a fost condus la spital în vederea recoltării mostrelor biologice de sânge pentru stabilirea cu exactitate a alcoolemiei, însă acesta a refuzat.

Tânărul este cercetat de poliţişti pentru refuz de recoltare de probe biologice.