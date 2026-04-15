Patru tineri din Orbeni, reținuți pentru lovire sau alte violențe

Polițiștii Secției 5 Poliție Rurală Răcăciuni au reținut patru bărbați cu vârste cuprinse între 18 și 24 de ani, din comuna Orbeni, într-un dosar penal privind comiterea infracțiunii de lovirea sau alte violențe.

Potrivit informațiilor transmise de polițiști, măsura a fost dispusă la data de 14 aprilie, după ce, în urma activităților investigative și operative, oamenii legii au reușit identificarea și depistarea celor patru suspecți.

Din cercetări a reieșit că aceștia ar fi agresat un bărbat de 35 de ani, din aceeași localitate, victima având nevoie de îngrijiri medicale de specialitate.

După administrarea probatoriului, polițiștii au dispus reținerea pentru 24 de ore a celor patru bărbați, aceștia fiind introduși în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al I.P.J. Bacău.

Cercetările continuă într-un dosar penal întocmit sub aspectul săvârșirii infracțiunii de lovirea sau alte violențe.