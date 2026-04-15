A încurcat bagajele la Aeroport și a pierdut rucsacul cu 6.000 de euro

Polițiștii Postului de Poliție Transporturi Aeriene Bacău au ajutat o femeie de 63 de ani să își recupereze bagajul pierdut după ce, din neatenție, a luat un rucsac care nu îi aparținea.

Incidentul a fost sesizat la data de 14 aprilie, când femeia le-a explicat polițiștilor că ar fi luat din greșeală un rucsac din compartimentul bagajelor de cabină, la coborârea dintr-un avion care efectua cursa Roma – Bacău.

Potrivit verificărilor efectuate de polițiști, femeia a realizat eroarea abia după ce a ajuns la domiciliu, moment în care a constatat că bagajul nu îi aparține. În același timp, aceasta a solicitat sprijinul polițiștilor pentru identificarea persoanei care îi deține rucsacul.

În bagajul femeii se aflau obiecte vestimentare, suma de 6.000 de euro și 2.100 de lei.

Polițiștii au demarat imediat verificări și au reușit să identifice un bărbat de 74 de ani, din județul Vrancea, la domiciliul căruia a fost găsit bagajul aparținând femeii.

În urma intervenției polițiștilor, toate bunurile au fost recuperate și restituite proprietarei.