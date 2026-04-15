Între misiunea din teren și cercetarea istoriei militare: Portret de ofițer: locotenent-colonel Ioan Marcel

În structurile operative ale Jandarmeriei Române, activitatea zilnică înseamnă responsabilitate, decizie rapidă și prezență constantă în slujba siguranței publice. Pentru locotenent-colonel Ioan Marcel, comandant al Detașamentului 4 din cadrul Grupării de Jandarmi Mobile Bacău, aceste misiuni se împletesc însă cu o altă dimensiune profesională: cercetarea științifică și studiul istoriei militare.

Parcursul său profesional se remarcă prin echilibrul dintre experiența operativă acumulată în structurile de ordine publică și preocuparea constantă pentru aprofundarea cunoașterii instituționale a Jandarmeriei Române. În timp ce activitatea din teren presupune coordonarea misiunilor și gestionarea situațiilor operative, interesul său academic a fost orientat spre investigarea trecutului și evoluției acestei instituții.

Un moment definitoriu al carierei sale academice a avut loc la 16 ianuarie 2026, când locotenent-colonelul Ioan Marcel a susținut teza de doctorat în cadrul Universității Naționale de Apărare „Carol I” din București, în domeniul Științe Militare. Tema lucrării – „Jandarmeria Română operativă în perioada celui de-Al Doilea Război Mondial” – abordează o perioadă complexă din istoria militară a României, analizând transformările instituționale și rolul operativ al Jandarmeriei într-un context istoric marcat de provocări majore.

Cercetarea evidențiază modul în care structurile Jandarmeriei Române și-au adaptat organizarea, misiunile și capacitatea operațională în timpul celui de-Al Doilea Război Mondial. Prin documentarea atentă a evoluției instituției, lucrarea oferă o perspectivă riguroasă asupra contribuției Jandarmeriei la menținerea securității interne într-o perioadă caracterizată de tensiuni, transformări instituționale și solicitări operaționale intense.

Activitatea științifică a locotenent-colonelului Ioan Marcel nu se limitează însă la cercetarea doctorală. De-a lungul timpului, acesta a participat la numeroase congrese de istorie și conferințe științifice naționale și internaționale, implicându-se activ în dezbaterile academice dedicate domeniului securității și istoriei militare. Prin aceste participări, și-a consolidat un profil de cercetător conectat la mediul academic și la comunitatea științifică de specialitate.

În paralel, ofițerul este coautor al unor volume de specialitate și autor al mai multor articole științifice publicate în reviste indexate în baze de date internaționale, contribuind astfel la dezvoltarea și diseminarea cercetării privind istoria Jandarmeriei Române și evoluția structurilor de ordine publică.

Un exemplu recent al implicării sale în mediul academic este participarea, în anul 2026, la Conferința Științifică „Jandarmeria Română – Tradiții și Perspective”, ediția a XIII-a, organizată de Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza” din București, în parteneriat cu Inspectoratul General al Jandarmeriei Române și Academia „Ștefan cel Mare” a Ministerului Afacerilor Interne din Republica Moldova.

Evenimentul a fost dedicat împlinirii a 176 de ani de la înființarea Jandarmeriei Române și a reprezentat un cadru important pentru dezbaterea evoluției instituției, a tradițiilor sale și a perspectivelor de dezvoltare în actualul context de securitate. Conferința a reunit specialiști, cadre universitare și practicieni din domeniul ordinii publice, securității și istoriei militare, oferind un spațiu valoros de dialog interdisciplinar și schimb de experiență.

Prin întreaga sa activitate, locotenent-colonelul Ioan Marcel contribuie la consolidarea cercetării privind istoria Jandarmeriei Române și la promovarea valorilor instituționale ale acesteia. Parcursul său reflectă o îmbinare firească între experiența practică din mediul operativ și rigoarea cercetării academice, două dimensiuni care se completează în efortul de a înțelege și valorifica rolul Jandarmeriei Române în trecut și în prezent.

Pentru colegii săi, dar și pentru mediul academic, activitatea sa reprezintă un exemplu de profesionalism și dedicare.

Suntem mândri de devotamentul și rezultatele obținute în cariera sa.