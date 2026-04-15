Bărbat din Oncești, arestat preventiv după ce ar fi agresat un localnic și i-ar fi furat telefonul

Polițiștii Secției 4 Poliție Rurală Podu Turcului au reținut un bărbat de 36 de ani, din comuna Oncești, bănuit de comiterea unei tâlhării calificate, după ce ar fi agresat un consătean și i-ar fi sustras telefonul mobil.

Sesizarea a fost făcută de un bărbat de 35 de ani din localitate, care a reclamat faptul că fratele său, în vârstă de 34 de ani, ar fi fost agresat și deposedat de telefonul mobil în timp ce se deplasa spre domiciliu.

În urma activităților investigative și operative desfășurate, polițiștii au reușit identificarea suspectului, un bărbat de 36 de ani din aceeași comună. Potrivit cercetărilor, acesta l-ar fi agresat pe bărbatul de 34 de ani și i-ar fi sustras telefonul mobil.

După administrarea probatoriului, polițiștii au dispus reținerea pentru 24 de ore a suspectului, acesta fiind introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al I.P.J. Bacău.

Ulterior, bărbatul a fost prezentat instanței de judecată, care a dispus arestarea preventivă pentru 30 de zile.

Cercetările sunt continuate într-un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de tâlhărie calificată.