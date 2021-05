La data de 22 mai a.c, poliţiştii rutieri din Moineşti au depistat, în flagrant delict, un bărbat de 53 de ani, din Comăneşti, în timp ce conducea un autoturism, aflându-se sub influenţa alcoolului.

Conducătorul auto în cauză a fost testat cu aparatul etilotest care a indicat valoarea de 0,58 mg/l alcool pur în aerul expirat şi i s-au recoltat mostre biologice de sânge în vederea stabilirii cu exactitate a alcoolemiei.

Poliţiştii au întocmit dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunii de conducere a unui vehicul sub influenţa băuturilor alcoolice sau a altor substanţe.

La aceeaşi dată, în jurul orei 12.00, pe DN 2 – E 85, în interiorul localităţii Bogdan Voda, poliţiştii Serviciului Rutier au oprit pentru control un autoturism condus de un bărbat de 39 ani, din comuna Săuceşti.

În urma testării conducătorului auto cu aparatul etilotest a rezultat o valoare de 0,68 mg/l alcool pur în aerul expirat, fapt pentru care a fost condus la spital unde i-au fost recoltate mostre bilologice de sânge în vederea stabilirii alcoolemiei.

În cauză a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârşirii infractiunii de conducere pe drumurile publice a unui autovehicul sub influenţa alcoolului.

La data de 23 mai a.c.,în jurul orei 17.00, poliţiştii din cadrul Compartimentul de Ordine Publică Bacău, în timp ce efectuau serviciul de patrulare pe raza comunei Nicolae- Bălcescu, au oprit în trafic un autoturism care circula într-un mod sinuos pe drumul comunal.

La volanul autoturismului a fost identificat un bărbat de 63 ani, din Oneşti, care emana halenă alcoolică, fapt pentru care a fost testat cu aparatul etilotest rezultând o alcoolemie de 0.81 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Bărbatul este cercetat penal sub aspectul săvârşirii infracţiunii de conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe.

La aceeaşi dată, o patrulă de poliţie din cadrul Secţiei 3 Poliţie Rurală Oneşti, aflându-se în serviciul de patrulare pe raza comunei Caşin, au identificat un bărbat de 47 de ani, din judeţul Bistriţa- Năsăud care a condus un autoturism sub influenţa băuturilor alcoolice.

Fiind testat cu aparatul etilotest, acesta a indicat de 0,75 mg/l alcool pur în aerul expirat.

În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunii de conducerea unui vehicul sub influenţa băuturilor alcoolice.