1 Ce vă motivează în viață?

– Dorința de a trăi în condiții decente, similiare cu cele din statele civilizate.

2 Care este filmul dvs. favorit sau filmul cu un puternic impact emoțional asupra dvs.?

– „Interstellar”. Scoate în evidență capacitatea omenirii de a transforma imposibilul în posibil, atunci când supraviețuirea ne este amenințată de epuizarea resurselor planetei.

3 Cum arată un weekend perfect? Care sunt activitățile dvs. preferate în weekend.

– Nu am mai avut un weekend perfect de ceva timp, dar dacă ar fi să mă gândesc la unul reușit, acesta ar fi petrecut în natură, la munte, cu familia și prietenii.

– Rezumați anul 2020 în trei cuvinte!

– Anul izolării sociale.

4 Ce carieră ați visat să alegeți în copilărie?

– Am avut contact cu informatica încă de la o vârstă fragedă, deci aș putea spune că lucrez într-un domeniu pe care l-am urmărit încă din copilărie.

5 Cum vedeți Bacăul în 5-10 ani?

– Un oraș administrat de oameni competenți și responsabili care iau decizii corecte, în acord cu nevoile cetățenilor.

6 Care este ultima carte citită? Carte tipărită sau e-book? Ce carte ați recomanda?

– Este vorba despre o carte tipărită, cu titlul “Arta de a negocia”, publicată de editura RENTROP & STRATON. Autorul este Robert McCord. Ca recomandare, aș menționa „Tratat de istorie a religiilor” de Mircea Eliade.

7 Ce personalitate din istorie sau din lumea contemporană v-a fost model?

– Nu am un model anume, dar încerc să împrumut câte puțin din experiența celor care produc schimbări pozitive în societate.

8 Ce sport credeți că este reprezentativ pentru Bacău?

– Sportul băcăuan a rămas din păcate singurul element reprezentativ al orașului nostru care aduce performanță. Fie că vorbim de handbal, volei, natație, box, atletism, fotbal sau lupte, fiecare dintre acestea au adus la un moment dat rezultate sau medalii importante, recunoscute la nivel național și international, astfel aș prefera să nu aleg doar o variantă de răspuns. Sportul băcăuan ne face cinste, indiferent de disciplină.

9 Cum poate un cetățean să abordeze un ales pentru a-i prezenta un proiect sau o cerere?

– Sunt foarte ușor de abordat utilizând rețelele de socializare sau informațiile puse la dispoziție pe site-ul oficial al municipiului. Pentru corespondență în legătură cu un proiect sau o cerere, publicul poate utiliza adresa de e-mail contact@dorinchirilescu.ro.

10 De ce ați intrat în politică?

– Fiind independent, cred că e prea mult spus că „am intrat politică”. Am ales să mă implic în administrație pentru a participa direct la procesul prin care se iau deciziile la nivel local. E nevoie și de un ochi independent atunci când interesele de partid primează în raport cu cele ale cetățenilor.

11 Care este viziunea dvs. cu privire la guvernarea locală?

– Bacăul merită o guvernare locală formată din profesioniști, oameni de-ai locului, cu respect față de cetățeni și care să ia decizii în acord cu necesitățile și dorințele acestora.

12 Care este cea mai mare problemă a Bacăului? Dar cel mai mare atu al Bacăului?

– Mențin un contact permanent cu cetățenii pentru a le identifica problemele și pentru a găsi soluțiile potrivite spre a le rezolva. Acum două săptămâni am realizat un studiu care scotea în evidență faptul că peste 200 de băcăuani sunt afectați din cauza debitului scăzut al apei furnizate de CRAB. Am solicitat și prezența reprezentanților CRAB la ședința de consiliu local, pentru a oferi explicații. Din păcate, orașul nostru încă suferă la capitolul necesități de bază ce ar trebui asigurate de către administrația unui oraș european în anul 2021. Consider că cel mai mare atu al Bacăului sunt oamenii. Gândiți-vă că suntem centru universitar în regiune, ce produce forță de muncă calificată, oameni pregătiți pentru specialități recunoscute internațional și care pot contribui la creșterea nivelului de trai prin implicare pe toate nivelurile de carieră. Din păcate, acest aspect e neglijat de factorii de decizie care ar putea utiliza acest punct forte.

13 Care ar fi proiectul de suflet pe care doriți să-l implementați în acest mandat?

– Consider că transformarea garajelor în parking-uri pe modelul celor de la Cluj e proiectul meu cel mai important pentru comunitate, având în vedere că realizarea unei surse alternative de apă este deja în discuție privind un demers de modernizare prin fonduri europene.

14 Unde vă petreceți vacanțele?

– Situația pandemică ne-a stricat multe planuri legate de vacanțe, dar de obicei aleg obiective turistice atât din țară, cât și din exterior.

15 Vegetarian sau omnivor?

– Omnivor.

16 Vârsta

– 39 ani.

17 Familia

– Căsătorit.

18 Profesia

– Specialist IT.

19 Studii

– Am terminat două facultăți, Marketing și Informatică, în cadrul Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău, și două mastere, unul în cadrul aceleiași Universități „Vasile Alecsandri”, specializarea Informatică aplicată în Științe și Tehnologie, și unul la cea mai veche universitate din țară, respectiv Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, specializarea Administrarea Afacerilor.

20 Ce nu v-am întrebat dar doriți să răspundeți?

– „Cum ați caracteriza activitatea de consilier local prin prisma celor aproape cinci luni care au trecut și ce valoare are indemnizația pe care o încasați lunar?” Fiind la primul mandat, sunt multe lucruri cu care trebuie să mă acomodez, dar pot spune cu toată sinceritatea că dacă ești o persoană responsabilă și îți iei rolul de consilier local în serios, această activitate este solicitantă din toate punctele de vedere. În afara programului meu de lucru de 8 ore, am nevoie de timp să discuți cu cetățenii, să particip la ședințele celor patru consilii de administrație școlare la care am fost repartizat și, evident, să studiez documentații, proiecte și legislație pentru a-i putea reprezenta corect pe cetățeni în ședințele de consiliu local. Sunt duminici în care pot fi în situația să dialoghez cu cetățenii chiar și la ore târzii, încercând să identific soluții pentru o anumită problemă. Pentru toate aceste activități, încasez lunar o indemnizație de 1.095 de lei.

Proiect coorodonat de Răzvan Bibire