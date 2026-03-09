Doliu la IPJ Bacău: a murit polițista Gabriela Ciobanu, fostă purtătoare de cuvânt a instituției

Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Bacău este în doliu după moartea polițistei Gabriela Ciobanu, fostă purtătoare de cuvânt a instituției.

Potrivit mesajului publicat pe pagina de Facebook „Atenție Poliția Bacău”, colegii din cadrul inspectoratului au primit cu tristețe vestea dispariției celei care a activat în structurile Poliției Române și a reprezentat, o perioadă, vocea oficială a instituției în relația cu presa și comunitatea.

„Astăzi, comunitatea noastră este mai săracă. Cu profundă tristețe am aflat despre trecerea în neființă a colegei noastre, Gabriela Ciobanu. Gabriela a fost mai mult decât un om al legii, a fost un coleg dedicat, un profesionist respectat și un om care și-a făcut datoria cu seriozitate și demnitate”, se arată în mesajul publicat pe rețeaua de socializare.

Cei care au cunoscut-o o descriu drept o persoană calmă și devotată profesiei, apreciată atât de colegi, cât și de cei cu care a colaborat de-a lungul carierei.

„Pentru cei care au cunoscut-o, va rămâne în amintire prin calmul, bunătatea și devotamentul său față de uniformă și comunitate”, se mai precizează în mesajul transmis.

Reprezentanții comunității online „Atenție Poliția Bacău” au transmis condoleanțe familiei îndurerate, colegilor și tuturor celor care au cunoscut-o.

„Drum lin, Gabriela. Nu te vom uita”, se încheie mesajul de adio.