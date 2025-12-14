Doi tineri reținuți după ce au încercat să fure telefoane dintr-un easybox, în Bacău

Polițiștii din cadrul Poliției municipiului Bacău – Secția 1 Poliție au prins în flagrant delict doi tineri, în vârstă de 17, respectiv 20 de ani, bănuiți că ar fi încercat să sustragă produse electronice comandate online, fără a le achita contravaloarea.

Fapta s-ar fi petrecut în noaptea de 12 spre 13 decembrie a.c., în jurul orei 02.00, când cei doi ar fi fost surprinși în timp ce încercau să sustragă dintr-un punct de ridicare personală de tip easybox mai multe telefoane mobile, pe care le-ar fi comandat anterior de pe diferite site-uri.

În urma investigațiilor desfășurate de polițiștii Secției 1 Poliție Bacău, a fost stabilită identitatea celor doi tineri, aceștia fiind cercetați pentru săvârșirea infracțiunii de tentativă la furt calificat.

Cei doi au fost prinși, imobilizați și conduși la sediul Poliției pentru continuarea cercetărilor. Ulterior, pe baza probatoriului administrat, au fost reținuți pentru 24 de ore și introduși în Arestul Inspectoratului de Poliție Județean Bacău.

Cercetările continuă sub coordonarea unității de parchet competente, pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care a fost comisă fapta.