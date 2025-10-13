Doi jandarmi, două generații, aceeași misiune: Secretele din spatele pelerinajului de la Iași

În aceste zile, Iașul se transformă într-un adevărat furnicar de credință, odată cu cel mai mare pelerinaj ortodox din România, prilejuit de sărbătoarea Sfintei Cuvioase Parascheva. Sute de mii de pelerini vin din toate colțurile țării să se închine la raclă, iar pentru jandarmi, asigurarea ordinii și siguranței publice devine o misiune complexă, solicitantă și de mare responsabilitate.

În cadrul dispozitivului Grupării de Jandarmi Mobile Bacău, doi colegi atrag atenția prin contrastul lor: Ramona, aflată la prima sa misiune de acest fel, și Adrian, cu peste 25 de ani de experiență în uniformă, participând an de an la această manifestare.

Pentru Ramona, zilele petrecute la Iași reprezintă o experiență intensă și formativă. Învățarea este continuă, iar adaptarea la ritmul imprevizibil al pelerinajului o provoacă la fiecare pas. Ea trebuie să fie mereu atentă la fluxurile de oameni, să observe detalii, să comunice calm și să reacționeze corect. Oboseala este prezentă, dar fiecare moment în teren o învață ce înseamnă cu adevărat să fii jandarm.

În schimb, Adrian privește evenimentul prin prisma experienței acumulate. Ploaia torențială, temperaturile scăzute, aglomerația și momentele tensionate nu mai sunt surprize, ci provocări cunoscute, pe care le gestionează cu calm și profesionalism. Pentru el, fiecare ediție a pelerinajului aduce noutăți, dar scopul rămâne același: siguranța oamenilor și buna desfășurare a sărbătorii.

În timpul misiunii, diferența de ani între cei doi se transformă într-o legătură firească, bazată pe respect și pe exemplul personal. Ramona observă, întreabă și învață; Adrian explică, ghidează și oferă sprijin. Schimbul de cunoștințe devine un proces natural, în care răbdarea, atenția și capacitatea de a lucra în echipă sunt puse la încercare.

„În teren înveți cel mai mult. De la colegii cu experiență, din situațiile reale, din greșeli și din reușite. Aici îți testezi răbdarea, atenția și capacitatea de a lucra în echipă”, spune Ramona.

„Meseria asta se învață pas cu pas, misiune după misiune. Eu am învățat de la alții, acum e rândul nostru să îi sprijinim pe cei tineri. E un transfer natural, dar și o datorie față de instituție și față de oameni”, adaugă Adrian.

În ciuda oboselii, a condițiilor dificile și a ritmului alert al misiunilor, amândoi împărtășesc același sentiment de satisfacție: acela de a fi acolo unde este nevoie de ei. Ramona și Adrian devin astfel imaginea unui echilibru între tinerețe și experiență, între învățare și îndrumare – două generații, unite de aceeași uniformă și de același scop: să fie aproape de oameni, cu calm, demnitate și profesionalism, indiferent de vreme sau oboseală.

Plutonier adjutant șef Barbuță Adrian face parte din familia jandarmilor încă din martie 1999, când s-a alăturat Batalionului 37 Mobil Bacău, devenit ulterior Gruparea de Jandarmi Mobilă „Alexandru cel Bun” Bacău.

Sergent major Tael Ramona Elena s-a alăturat echipei în noiembrie 2024 și trăiește, la Iași, experiența care îi definește începutul carierei în Jandarmerie.