Eusebiu Diaconu și Romică Botoi, consilieri locali PSRo, ar putea rămâne fără mandat după ce au fost dați afară din partid. Ei spun că excluderea lor din partid este ilegală și s-a datorat modului în care au votat în Consiliul local. „Am fost amenințați mereu că vom fi dați afară. Noi am votat conform statutului și platformei pentru care am candidat. Am votat pentru iluminatul public, pentru spațiile de la Piață Centrală, pentru Parcarea de la Autogară. Sunt proiecte pentru Bacău și nu le ia nimeni acasă. Pentru asta, însă, s-a cerut excluderea noastră din partid, ca să ne pierdem mandatele", a declarat pentru Deșteptarea, Eusebiu Diaconu. Romică Botoi, care era vicepreședinte al PSRo Bacău, spune că s-a trezit simplu invitat la ședința partidului. „S-au făcut abuzuri pentru ca noi să fim eliminați din Consiliu local. I-am spus domnului Manolache că sunt vicepreședinte și el mi-a zis că nu mai sunt, că a venit o numire de la București pentru un vicepreședinte interimar. Dar numai președintele poate fi interimar", spune Romică Botoi. Cei doi consilieri spun că așteaptă ordinul prefectului pentru a-l ataca în Justiție, întrucât excluderea lor din partid a fost un abuz. Am încercat să luăm legătura și cu Cristinel Manolache, președinte PSRo Bacău, pentru a obține un punct de vedere pe acest subiect, dar acesta nu a răspuns demersurilor noastre.

