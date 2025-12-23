Doi bărbați depistați de jandarmi în timp ce introduceau în apă plase monofilament

În acest sfârșit de săptămână, o patrulă de jandarmi din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean „Ștefan cel Mare” Bacău a fost redirecționată, în urma unei sesizări a A.J.V.P.S Bacău, pe râul Siret în dreptul localității Răcătău-Răzeși, unde doi bărbați introduceau în apă plase monofilament, interzise de lege. La scurt timp, jandarmii i-au surprins în flagrant pe cei doi bărbați, aflați într-o barcă pneumatică, în timp ce introduceau în apă o plasă monofilament de 50 de metri lungime.

Jandarmii le-au întocmit celor doi actele de sesizare a organelor de urmărire penală, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de „deținere de plase monofilament”, faptă prevăzută și pedepsită de Legea nr. 176/2024 privind pescuitul și protecția resursei acvatice vii.

Actele procedurale întocmite au fost înaintate organelor de urmărire penală, în vederea continuării cercetărilor și aplicării măsurilor legale.

Jandarmii băcăuani vor acționa și în perioada următoare pentru a proteja resursele acvatice și pentru a combate pescuitul ilegal, colaborând cu toate instituțiile abilitate pentru asigurarea unui mediu sănătos și durabil pentru toți cetățenii.