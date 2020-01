În Ianuarie și Februarie la Happy Cinema din Hello Shopping Park, băcăuanii pot viziona documentarele de artă Salvador Dalí: În căutarea nemuririi și Klimt & Schiele – Eros și Psyche, spectacolul de balet Frumoasa din pădurea adormită (Royal Ballet) și concertul-tribut The Doors: Break On Thru – A Celebration Of Ray Manzarek. Happy Cinema aduce astfel o noutate în oraș printr-un program diversificat de conținut alternativ.

Programul evenimentelor este următorul:

Salvador Dalí: În căutarea nemuririi: 17, 18, 19 ianuarie de la ora 19:00

Documentarul propune o călătorie exhaustivă de-a lungul vieții și creației lui Salvador Dalí, însă vorbește și despre Gala, muza acestuia. Totul începe în 1929, un an crucial din cariera și viața lui Dalí, când se alătură grupului suprerealist și o cunoaște pe Gala, până la moartea artistului în 1989.

Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=6fg6itBAjCo

Klimt & Schiele – Eros și Psyche: 24, 25, 26 ianuarie de la ora 19:00

Klimt & Schiele – Eros și Psyche – scandaluri, vise și obsesii în epoca de aur a Vienei. Documentarul povestește acest sezon extraordinar: un moment magic pentru artă, literatură și muzică, în care circulă noi idei, Freud descoperă mișcările psihicului, iar femeile încep să-și revendice independența. O călătorie prin Viena lui Klimt și Schiele și lucrările muzeelor Albertina, Belvedere, Kunsthistoriches, Leopold, Freud și Muzeul Vienei.

Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=FqwU70kLEqw

Frumoasa din pădurea adormită – difuzarea spectacolului Royal Ballet Duminică, 2 Februarie, ora 16:00

Această producție a încântat audiența din Covent Garden încă din 1946. După 60 de ani, în 2006, s-a păstrat punerea în scenă originală, care a readus costumele strălucitoare și minunate ale lui Oliver Messel pe scenă. Muzica lui Piotr Ilici Ceaikovski și coregrafia originală a lui Marius Petipa se îmbină armonios cu secțiuni create special pentru The Royal Ballet de Frederick Ashton, Anthony Dowell și Christopher Wheeldon.

Trailer: https://youtu.be/QX4-Ezb60aI

The Doors: Break On Thru – A Celebration Of Ray Manzarek Miercuri, 12 Februarie, ora 19:30

Evenimentul îl celebrează pe Ray Manzarek, legendarul co-fondator și pianist The Doors. Acest concert-tribut și documentar a fost filmat în Hollywood la Teatrul Fonda și i-a adus pe scenă pe Robbie Krieger și John Densmore cu ocazia zilei de naștere a lui Manzarek pentru a sărbători moștenirea acestuia și influența The Doors asupra unei întregi generații.

Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=0dCJaZC_zJ8

Biletele se pot achiziționa de la casa de bilete Happy Cinema Bacău sau online pe www.happycinema.ro. La Happy Cinema băcăuanii au dotări premium, fiind singurul cineplex din oraș complet echipat cu videoproiectoare laser. Happy Cinema Bacău are o capacitate de 451 de locuri în 4 săli 3D ultramoderne.

Website: www.happycinema.ro

Facebook: fb.me/HappyCinemaBacau

Telefon: 0334401480