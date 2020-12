Doctorul Dan Chelariu, medic primar chirurgie plastică și reconstructivă, cu o a doua specialitate în chirurgie ortopedică și traumatologie, a pierdut lupta cu viața în această dimineață, în secția de Terapie Intensivă a Spitalului Județean de Urgență Bacău, unde a lucrat ani de zile, fiind și medic șef secție. S-a retras discret din această unitate medicală după ce, în 2005, și-a deschis o clinică privată, Clinica Dr. Chelariu, situată în centrul orașului Bacău. O clinică apreciată de toți cei care i-au trecut pragul, în care a continuat să profeseze cu aceeași dedicare și cu aceeași dragoste pentru meseria sa, principalul său obiectiv fiind să asigure pacienților rezultate clinice excelente în condiții de siguranță maximă, aparatură și materiale sanitare de ultimă generație. Toate acestea într-o atmosferă caldă și primitoare, pe care chiar dr. Dan Chelariu a știut să o întrețină, împreună cu echipa sa.

„Un coleg foarte bun. Nu ne vine să credem că nu mai este. Un om foarte rezervat, foarte discret. Personal, l-am apreciat tot timpul, am lucrat împreună la Colegiul Medicilor, fiind membru în Consiliu. Mereu a fost un jucător de echipă, un om al dialogului, al medierii, ținea foarte mult la breasla medicală. Era întotdeauna săritor și foarte bun în tot ce facea. Era atent în toate, aplecat și dedicat, chiar și la clinica privată pe care o avea de 15 ani. Făcea și donații, oferea mereu un altfel de ajutor, la dumnealui tot timpul găseai un sfat, un cuvânt blând și cald. Din 2004, am organizat împreună Ziua Recunoștinței pentru medicii pensionari, un eveniment care, în fiecare an, pornea de la inițiativa lui, o reuniune la care ținea foarte mult. Am făcut 11 ediții la rând, se implica foarte mult în organizare, era atent la orice detaliu și se bucura de fiecare dată să își revadă colegii, să depănăm împreună amintiri. Un om foarte bun. Păcat, mare păcat că a plecat așa de repede dintre noi!”, ne-a declarat dr. Elena Stîngă, fost medic de familie, acum medic școlar, cea care se implică voluntar și în îngrijirea pacienților diagnosticați cu noul coronavirus și internați în secția externă a Spitalului de Pneumoftiziologie din Baza Letea.

Vorbe din suflet, de reală tristețe la aflarea acestei vești, sunt și ale dr. Maria Rusu, medic pediatru, acum pensionar, o persoană atașată de lumea medicală, chiar dacă nu mai profesează de ceva vreme. „Tare îmi pare rău după el, era un om extraordinar. Nu pot să cred că vorbesc la trecut despre el. După toți medicii care pleacă dintre noi îmi pare rău, dar de domnul doctor Dan Chelariu îmi pare tare, tare, tare rău. Îl cunosc de când a venit în Bacău, înainte de anii ’90, nu mai știu exact în ce an. Era deja medic și se auzea că a fost pregătit de prof. Antipa Ionescu, și cine era pregătit de acest profesor…. era cineva. S-a dovedit că așa este. Un om extraordinar.

Nu îmi vine să cred că a murit! S-a implicat mult și în secția de Chirurgie Plastică din spitalul județean unde a lucrat, în dotarea ei cu toată aparatura necesară, era foarte săritor cu pacienții. Era un medic cum trebuie să fie un medic – politicos, răspundea ziua și noaptea la telefon, a făcut și medicină privată, dar acorda și consultații gratuite pentru cei în nevoie. Nu știu dacă mai e ca el vreun medic în zilele noastre. Nu am cuvinte să spun ce rău îmi pare. Mă mir și că pot vorbi… Datorită lui ne revedeam cu toții și de Ziua Recunoștinței, cu toți medicii pensionari, era implicat mereu cu trup și suflet, chiar și cu donații, el tot timpul asigura totul, chiar și banii necesari, făceam tombole, mici atenții pentru toți. Avea mereu un cuvânt frumos de spus, pentru fiecare.

Nu trebuia să moară un astfel de om! Nu am întâlnit un astfel de om în cei 94 de ani de când sunt. Nu avea asemănare în Bacău, ca el nu a fost nimeni. Numai vorba și zâmbetul lui te făceau bine. Știam că e la Terapie Intensivă și mă rugam în fiecare seară pentru el. Nu cred, nu cred că nu mai este printre noi! Dumnezeu să aibă grijă de sufletul său bun și să îl odihnească!”