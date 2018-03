Adorată, adulată, cântată, povestită și asemănată cu multe dintre minunile lumii, a fost, este și va fi iubită cu ardoare. Că este mamă, iubită, soră sau soție, înainte de toate este Femeie. De-a lungul timpului, în istorie, femeile au arătat că, deși par fragile, sunt puternice și au schimbat lumea, de cele mai multe ori în bine. Suntem în luna martie, o lună care se spune că este a femeilor, o lună în care le sărbătorim și să le cinstim. Fiecare femeie are povestea ei. Unele povești sunt simple. Altele, prin complexitatea lor, au devenit adevărate exemple de viață. Un astfel de exemplu, o poveste de succes, a unui model, femeie de afaceri prin creațiile ei și cu o familie frumoasă, este Maria Iftimoaie, care ne-a împărtășit o parte dintre reușitele ei.

-Presa din România a scris pentru prima dată despre dumneavoastră în urmă cu 13 ani. În 2005, mulți ar fi pariat ca veți rămâne doar pe podium, în lumina reflectoarelor…

Într-adevăr, în urmă cu 13 ani am concurat la Miss România și m-am clasat pe locul III. Acela a fost cel mai prețios moment din cariera mea de model. A urmat o scurtă perioadă în care mi-am desfășurat activitatea în acest domeniu, după care m-am căsătorit. Chiar dacă nu am avut o carieră foarte lungă în modelling, a fost o experiență frumoasă. Este un domeniu foarte greu, în care am cunoscut oameni și situații în care nu mă mai regăseam. Este o lume în care se fac compromisuri și nu este genul meu, pentru că aveam principiile mele și simțeam că nu acela este locul meu. În ziua de azi, cred că lucrurile s-au mai schimbat.

– Cariera de model și-a găsit cumva continuitatea prin creațiile dumneavoastră vestimentare. Când a prins contur această pasiune?

Eu de mică desenam și m-a atras această parte. Chiar am vrut să mă îndrept în această zonă cu studiile, dar părinții mei nu prea au fost de acord cu asta. Ei aveau altă viziune. Așa că am urmat altă cale. Am absolvit Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor, apoi am făcut și masterul, după care m-am căsătorit. Au apărut copiii, iar eu nu m-am mai angajat în niciun domeniu. După aproape 10 ani, timp în care m-am ocupat doar de familie, m-am hotărât să fac un curs de croitorie în Bacău. Prima dată am luat lucrurile în joacă, după care am stricat zeci de metri de materiale. Am început să fac haine pentru mine și pentru fetița mea, apoi pentru prietenii mei, apoi au apărut și clienții. Lucram acasă, și când lucrurile au luat o altă turnură am deschis acest atelier de croitorie. Asta s-a întâmplat în 2015. Am colaborat cu o croitoreasă, după un an am mai luat încă una și acum intenționez să mă extind. În momentul de față suntem trei croitori.





-Cui vă adresați prin creațiile pe care le realizați în acest atelier?

În primul rând, mă adresez femeilor care vor altceva decât ceea ce găsesc în comerț. Noi nu lucrăm în serie. Fac o singură rochie, model unicat. Cu toate acestea, țin cont de dorințele clientei, dar îmi place foarte mult să îmi pun amprenta personală pe fiecare model. Sigur, nu e simplu să creezi de fiecare dată altceva. Dar aici intervin imaginația și experiența mea. Sunt și reguli, în sensul că trebuie să știi să te orientezi și după client și să-i oferi ceea ce i se potrivește, atât din punct de vedere al modelului, cât și al materialelor folosite. De foarte multe ori, clientele vin cu o fotografie, dar nu iau în calcul faptul că acea creație este făcută pe un fotomodel, cu măsurile 90-60-90, sau că pur și simplu fotografia poate fi modificată în Photoshop. Atunci trebuie să-i explici ce e bine și ce nu e bine pentru ea, dacă o poate prinde sau nu modelul respectiv. Soluția trebuie să fie una care avantajează clienta.

-Cum decurge o întâlnire cu o clientă?

De regulă, fetele vin cu o anumită imagine. Ce vor să-și facă, eventual cu o poză. Trecem la măsurători, adică luăm dimensiunile și dacă ceva nu e în regulă și eu cred că nu li se potrivește modelul le spun. Niciodată nu am spus că merge și așa, pentru că eu am obligația morală să nu plece clienta de la mine cu o rochie care nu-i stă bine. La urma urmei, amprenta mea e acolo, și cea mai bună reclamă pe care mi-am făcut-o de-a lungul timpului asta a fost. Piesa respectivă va fi văzută de multă lume și eu vreau să fie admirată. Apoi, după ce am luat măsurile, facem un desen sau dacă avem fotografia nu mai e nevoie, și stabilim materialele.

-Mai precis, ce piese vestimentare lucrați?

În principiu, rochii, dar facem și salopete sau pantaloni mai eleganți. Dar rochiile sunt cele care pot fi speciale, unicat. Celelalte piese de îmbrăcăminte nu prea suportă personalizarea, sau prea puțin. Facem rochii de seară și de zi, dar și cele de zi sunt de eveniment, nu de serviciu. Merg spre materiale exclusiviste, spre unicaturi, avem lucrări făcute manual și ansamblăm bucată cu bucată. Cât despre timpul de execuție a unei rochii, depinde de complexitatea ei. Dar, făcând o medie, cam trei-patru zile, 8 ore pe zi…

-Care este cea mai aglomerată perioadă în atelierul dumneavoastră?

Clar, vara. De aceea eu deja am programări și sunt ocupată aproape toată vara. Din păcate, unele comenzi le refuz pentru că nu reușesc să fac față. În schimb, iarna e mult mai lejer, situație în care am timp să-mi fac colecția proprie, cu care particip la târguri sau altfel de evenimente.

-Ce aduce nou anul 2018 în privința rochiilor pentru mirese?

Dacă este să vorbim despre trenduri, în primul rând nu se mai poartă vestitul alb de mult timp. A fost o perioadă în care s-a purtat ivoire. Acum este foarte multă combinație de nude, tul de nude cu ivoire, cu multe aplicații manuale din dantelă și cristale. Rochii lejere, fluide, nu pompoase și fără crinolină. Cât despre celelalte rochii… culoarea anului este ultraviolet, o culoare puternică. Se mai poartă, în continuare și rozurile pale.

-Cum arată viitorul pentru creațiile și atelierul dumneavoastră de croitorie?

Este posibilă o colaborare cu o casă de modă din România, un brand care are mai multe magazine în toată țara. Suntem în discuții avansate. Ar fi o reușită, pentru că atelierul este destul de nou pe piață, de aproape trei ani, și când mă uit în urmă chiar văd o evoluție, ceea ce îmi dă încredere. Pe termen lung, îmi doresc să dezvoltăm afacerea și să devenim mult mai cunoscuți. Chiar îmi doresc să continui și studiile în această direcție, să fac o școală de designeri, să fiu cu acte în regulă, pentru că nu mulți dintre designeri au și studii. Dar, important este să fii pe placul clienților tăi, pentru că, oricum, nu poți mulțumi pe toată lumea. Pe piață este loc pentru toți. Ce-i drept, la noi în zonă sunt mai puțini cei care activează în acest domeniu ceea ce a contat atunci când am decis să merg pe acest drum. Binențeles că am avut și sprijinul soțului, un mare plus pentru mine, numele lui fiind foarte cunoscut.

CREAȚII ATELIER MARIA IFTIMOAIE 1 of 9

-Cum se descrie în câteva cuvinte Maria Iftimoaie?

Înainte de toate sunt mamă. Mamă a trei copii, ceea ce este cel mai important pentru mine. Nicolas Ionuț are 10 ani, Nicole Maria are 9 ani și sunt amândoi în aceeași clasă la școală, iar cea mică, Ioana, are 3 ani și e la cămin. Apoi urmează partea profesională.





-Cum a început povestea dumneavoastră de dragoste cu Ionuț Iftimoaie?

Nu l-am întâlnit pe Ionuț în perioada când eram model, dacă asta doreați să știți. Pe Ionuț l-am cunoscut printr-o prietenă, deși el mi-a mărturisit ulterior că m-a remarcat la concursul de Miss din 2005. Nu știa nimic despre mine. Bazele relației noastre s-au pus la Iași, când eram în ultimul an de facultate.



-Amândoi proveniți din familii numeroase și ați ales să aveți 3 copii. O alegere eroică pentru timpurile și trendul pe care le trăim ar spune unii…

Eu văd altfel normalitatea. Din punctul meu de vedere este normal să ai cel puțin doi copii. Nu neapărat pentru tine, ci pentru ei. Să nu fie singuri. Eu am trei frați. Și la Ionuț este la fel, vine dintr-o familie cu patru copii la părinți. Așa că pentru noi totul a fost firesc și a venit de la sine.

-Ați ales să trăiți într-un orășel mic, când ați fi putut să locuiți în București sau orice altă metropolă.

Am ales să trăim în Comănești pentru că nu ne-a plăcut viața de capitală. Aici facem lucruri pe care în București sau în altă parte n-am fi avut cum să le facem. Ne bucurăm de bunici, de tradițiile noastre… Acolo mi se pare puțin diferit. Practic, după ce am născut, am decis că trebuie să venim aici, acasă. Este o alegere pe care noi am făcut-o cu sufletul. Într-adevăr, capitala îți oferă mai multe posibilități, este o altă viață din multe puncte de vedere, dar acasă e mult mai bine. Ducem o viață liniștită, suntem o comunitate mică în care ne cunoaștem aproape toți și ne respectăm în adevăratul sens al cuvântului. În București altfel se învârt lucrurile, mai ales din punct de vedere financiar, dar nu totul se rezumă la asta.



-Cum decurge o zi din viața familiei Iftimoaie?

Firesc. Am ajutorul lui Ionuț, care se implică foarte mult în familia noastră, el fiind responsabil cu cea mică, o duce la cămin, iar eu îi duc pe cei mari la școală. Avem multe sarcini și le împărțim. La ora 12.00, eu mă duc după copii. Fac cinci minute până la școală. Luăm masa de prânz și cina în familie, zi de zi. Eu fac lecțiile cu copiii. Avem și activități extrașcolare cu ei, înot, pian, engleză. Cât despre mine, merg la sală în fiecare dimineață după ce duc copiii la școală.



-Cum sunt vacanțele familiei?

Pentru că mi-e teamă de avion, am dat cu piciorul multor vacanțe. Noi facem foarte multe ieșiri scurte, dar cu cei mici am fost doar în țară. Mai avem o vacanță anuală, pe care o facem doar noi doi, de obicei în străinătate.



-Sunteți o familie reușită din toate punctele de vedere. Aveți o rețetă pentru succes?

Nu știu dacă există așa ceva. Trebuie să faci totul din iubire, pentru tine în primul rând. Să te iubești pe tine și automat pe copii, care sunt o parte din tine. Să faci totul din suflet și după principii de la care să nu te abați. Un mare plus pentru noi este faptul că eu sunt foarte organizată. Atenția mea este îndreptată în primul rând asupra copiilor, dar și asupra noastră ca pereche.



FAMILIA IFTIMOAIE 1 of 4



– Ce preferă Maria Iftimoaie?

Pentru că stau la munte, prefer marea. Dintre rochii o aleg pe cea lungă în detrimentul celei scurte, iar dacă ar fi să aleg dintre materiale, cred că dantela e pe primul loc. Nuanța preferată pentru păr, după cum se vede, e … brunet. În materie de bijuterii, dau cristalele pe perle. La mașini, clar jeep-urile sunt preferate, iar dacă trebuie să plec departe… mai bine iau trenul.



– E luna martie, lună dedicată doamnelor. Ce le transmiteți celor care vă stimează și vă urmăresc?

Pentru că e luna martie, luna femeilor, le transmit tuturor doamnelor și domnișoarelor să se iubească pe ele. Răsfățați-vă! Uitați-vă în oglindă și niciodată să nu vă culcați cu umbre de neîmplinire! Trebuie să credeți în dragoste, în iubire! Fiți vesele și îmbrăcați-vă cum vă simțiți bine, pentru că degeaba porți o rochie de mii de euro dacă nu exprimi nimic. Tu radiezi, nu rochia. Să fiți mereu convinse că nu haina îl face pe om. Trebuie să vă creați propriul stil și să credeți în el!



Pentru comenzi o puteți contacta pe Maria Iftimoaie la Atelierul de Croitorie din Comănești, pe strada Ștefan cel Mare, nr. E 11, sau pe pagina de facebook „Atelierul de Croitorie Maria Iftimoaie”.