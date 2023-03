Citesc, din când în când, biografii, și tocmai am terminat o carte scrisă cu mare empatie, și cred că nici nu se putea altminteri, din moment ce eroina poveștii este Irina-Margareta Nistor, o personalitate carismatică. „Irina-Margareta Nistor. Zâmbet de cinema” (apărută la Editura Paralela 45) este scrisă de o autoare, Annie Muscă, al cărei talent de povestitoare și admirația pentru personajul ei te cuceresc imediat la lectura cărții. Annie Muscă a trăit și a învățat în Elveția, fiind pasionată de viețile oamenilor celebri despre care citea în câteva reviste de mare popularitate.

A văzut ce succes au biografiile în partea aceea de lume, așa că, revenind în țară, s-a dedicat acestui gen, care implică o serioasă documentare, muncă asiduă, răbdare, spirit de observație, atenție la detalii, știința de a asculta, respect pentru personalitatea prezentată publicului cititor. În așa fel încât „să scoată lumina” din personajul interpretat, asta își propune autoarea biografiilor, care a semnat mai multe astfel de cărți, și le amintesc pe cele consacrate astronautului Dumitru-Dorin Prunariu, teleastului Tudor Vornicu, lui Dan Puican (regizor) și unui îndrăgit actor de comedie, Sebastian Papaiani. Își alege bine personajele autoarea, țintește precis, câștigând interesul cititorilor. Iar cartea cu Irina-Margareta Nistor este o deplină reușită, având în plus ceva din glamourul protagonistei.

Cine n-o știe pe Doamna Cinema? Ea fiind „vocea filmelor” care ne-a intrat în case, ne-a devenit familiară, în perioada când devoram VHS-urile (veritabila aventură ilegală, „operațiunea” casetelor e relatată cu umor în volum). Dar acum, citind cartea, ai prilejul de a cunoaște și a-i înțelege complexa, proteica personalitate, de a-i însoți parcursul existențial și de a te apropia de omul Irina, care-ți trezește aproape instant, o mare simpatie. Pentru că are o întinsă cultură, bun gust, inteligență vie, naturalețe, căldură și umor din plin. Viața ei se confundă cu pasiunea pentru film.

A văzut peste 25 000 de filme și are „la activ” câteva mii de filme dublate la Cinematecă sau subtitrate, o vezi și o auzi peste tot, la televiziune, la radio, la festivaluri, la teatre, la multe evenimente, manifestări culturale, de parcă ar avea darul ubicuității. Mereu în vervă, generoasă, surâzătoare, dornică de a împărtăși ceea ce știe, ceea ce iubește, povestea filmelor. Este implicată într-o mulțime de proiecte și călătorește enorm, în țară și în toată lumea, e infatigabilă, nocturnă, lucrând mult noaptea, în fine, nu se economisește în niciun fel, viața ei având un ritm trepidant.

În plus, traduce piese de teatru, romane, dicționare, și își scrie propriile cărți, memorabilă fiind cea despre maestrul ei, „irepetabilul” I.D. Suchianu, „Magistrul”, un „deschizător de minți”. Irina-Margareta a fost și personaj de film, într-un documentar care-i este dedicat, a apărut în multe reclame, videoclipuri, are un blog, „Vocea filmelor”, și a inițiat Festivalul de Psihanaliză și Film „Ecranul și Divanul”, fiind directoarea acestuia. Când are timp pentru toate acestea, pentru o activitate prodigioasă, e un mister. E minunată această doamnă blondă, calmă (mărturisește că nu rezistă conflictelor), senină, cu un surâs irezistibil, care are „plăceri demodate”, filmele cele mai iubite fiind „Casablanca”, „Pe aripile vântului”, iar Marele Mut e socotit „cel mai bun pe lumea asta”.

Irina-Margareta Nistor trăiește și acum în casa copilăriei (atmosfera acesteia este foarte sugestiv surprinsă în carte, relațiile protagonistei cu familia, cu mama, îndeosebi, cu prietenii și cu oamenii care i-au marcat existența fiind nuanțat descrise ), este atașată de lucrurile vechi, cu valoare sentimentală, dar prețuiește și noul, inovația în artă. Îi place să spună despre ea că nu este un critic, pentru că iubește filmele și le comentează, le interpretează cu afecțiune, în convingerea ei, „cine nu iubește filmul, nu poate fi fericit”.

Carmen MIHALACHE