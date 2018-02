Întâlnirea de la Centrul de Afaceri a consilierilor județeni nu a fost una liniștită, lucru previzbil, de altfel, având în vedere că pe ordinea de zi se aflau proiecte care împărțeau banii pentru anul 2018. Restul au fost despre cotizații, modificări ale unor hotărâri privind serviciile sociale, aprobarea indicatorilor pentru noua pistă și amenajări în incinta muzeelor. La acestea s-au adăugat raportul de activitate al președintelui Consiliului Județean, Sorin Brașoveanu, și cel privind activitatea Poliției. Cum spuneam, atmosfera s-a dezmorțit brusc când s-a ajuns la aprobarea bugetului propriu al județului Bacău. După prezentarea făcută de Gabriela Mitrea, director, Floarea Ivanof a vrut să știe de unde va fi acoperit deficitul și a aflat, „din excedentul anilor anteriori”, iar Cezar Olteanu a făcut considerații și amendamente. „Uitându-mă, la modul general, asupra bugetului, îl apreciez ca fiind nerealist și sărac”, a declarat consilierul PNL. Unitățile administrativ teritoriale (UAT) au primit mai puțini bani din cauza măsurilor fiscale luate de Guvern, județul Bacău la fel, a acuzat liberalul. Bătăliile se duc în plen Cezar Olteanu a precizat că din proiectul de buget lipsesc investiții care ar duce la creșterea numărului locurilor de muncă, prin urmare va face niște amendamente. „Exista opinia că Bacăul este nodul logistic al Regiunii de Nord-Est, dar investitorii nu așteaptă să ne trezim noi”, a declarat liberalul, cu reproș. Amendamentele au vizat realizarea de studii de fezabilitate, de oportunitate sau tehnice pentru realizarea unei zone libere la Aeroport, a unui parc știițific la Onești, a trei parcuri industriale, a unui terminal intermodal, a unui mausoleu la Oituz și bugetarea acestor studii cu 50.000 de lei fiecare. Iritat, Sorin Brașoveanu a afirmat că Cezar Olteanu și-a îndeplinit bine „sarcina de partid” luând cuvântul în plen, în loc să discute aceste probleme în comisiile de specialitate, unde ar fi aflat că pentru toate au fost începute demersuri. De exemplu, „pentru terminalul intermodal Primăria Bacău a pus la dispoziție un teren de 20 de hectare”. Și dacă se face vorbire despre „un buget sărac”, liberalii să-și amintească „de cei 600 de miliarde de lei care au rămas necheltuiți”, la sfârșit de an, din bugetul municipiului Bacău. Brașoveanu a mai precizat că „județul a primit cu 72 de miliarde mai mult decât anul trecut”. Cât privește centenarul, au existat lansări de proiecte și fiecare UAT, fiecare asociație a avut șansa de a propune proiecte. Mai există o sesiune în februarie, deci timpul nu e pierdut. Cine e mai băcăuan? Vizavi de îndeplinirea „sarcinii de partid”, Olteanu a replicat: „Noi ne facem datoria față de cetățeni pentru că suntem băcăuani. Suntem liberali pentru că avem o anumită viziune asupra administrației, dar suntem băcăuani.” Spiritele s-au încins, au intervenit Vasile Cautiș, apoi Dumitru Brăneanu și iarăși Cezar Olteanu pe tema importanței doctrinei, a interesului față de băcăuani și a realizărilor administrațiilor PNL și PSD. „Bugetul a fost pe site, în dezbatere publică și nimeni nu a făcut propuneri sau observații”, a intervenit Sorin Brașoveanu, insistând că afirmațiile cu privire la faptul că bugetul județului și bugetele UAT-urilor sunt mai mici decât anul trecut sunt neadevăruri. Politicienii și criteriile La punctul privind repartizarea către UAT a sumelor defalcate din veniturile statului, disputa s-a reaprins. „Anul trecut, pe vremea aceasta, la un vot negativ dat de PNL, vorbeam despre localitățile dezavantajate. Speram că anul acesta lucrurile vor sta altfel, dar constatăm că stau le fel. Aceleași localități au fost dezavantajate”, a acuzat Liviu Miroșeanu, PNL. E vorba despre Ardeoani, Itești, Iz. Berheciului, Traian, Urechești și Vultureni. Liviu Miroșeanu a afirmat că nu a fost respectat criteriul populației, un exemplu fiind Urechești vs Huruiești. Așa stând lucrurile, „grupul PNL va vota împotriva acestei repartizări” din cauză că a fost făcută „pe criterii politice”. Sorin Brașoveanu a explicat că UAT-uri ca Huruiești, Glăvănești sau Pîrgărești au primit sume mai mari decât cele la care s-a referit Liviu Miroșeanu, dar mai mai mici decât bugetul lor de funcționare. „Sunt și UAT-uri care au primit dublu față de anul trecut”, cum ar fi Gioseni și Gura Văii, a mai spus președintele CJ. De unde să se taie? În final, Petrică Mihăilă a solicitat să fie mărită suma alocată orașului Sl. Moldova: „Aici nu e vorba nici despre Baciu, nici despre PNL, ci despre orașul aflat în cea mai critică stare”. Foarte bine, să se dea, e corect, dar de unde să se taie? „Și anul trecut ați făcut amendamente, dar am dat doar de la primăriile ALDE. Primăriile PNL nu au dat niciun leu”, le-a amintit Vasile Humulescu. 1 of 9 După ce s-au liniștit, aleșii județului au votat. Doar liberalii împotrivă, ceilalți, pentru, așa încât proiectul privind repartizarea sumelor alocate de Guvern a trecut așa cum fusese propus. 5 SHARES Share Tweet

