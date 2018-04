Anul acesta , în perioada 3-6 aprilie 2018 s-a desfășurat la Iași faza națională a Olimpiadei de Științe Socio-Umane. Gazdă primitoare și plină de prospețime, printr-o organizare exemplară și generoasă în obiective culturale, Iașul a știut să fie prezent la acest concurs odată în plus prin premiile generoase oferite atât de Primăria Iași cât și de Facultatea de Filosofie și Științe Social Politice.

Bacăul are anul acesta câteva rezultate remarcabile:

Educație civică – mențiune pentru elevele Andreea Apăvăloaei și Anastasia Necoară de la Școala Gimnazială „Alexandru cel Bun” Bacău, pregătite de prof. înv. Daniela Cristina Mocondoi și Mariana Tînjală;

Cultură civică – mențiune pentru elevii Cristina Monica Ferenț și Alin Antohi de la Colegiul Național „Dimitrie Cantemir” Onești, pregătiți de dir. adj. prof. Dana Cerasela Sticlaru și profesor însoțitor de lot;

Logică, argumentare și comunicare – premiul I și nota 10 pentru eleva Marina Racoviță de la Colegiul Național „Ferdinand I” Bacău, pregătită de prof. dr. Mihai Chelaru;

Filosofie – premiul II și calificare la faza internațională pentru elevul Ștefan Capmare de la Colegiul Național „Grigore Moisil” Onești, pregătit de prof. Alina Zamfir.

La Psihologie am fost reprezentați de eleva Cristina Elena Ojog de la Colegiul Național „Ferdinand I” Bacău, pregătită de prof. Lucica Ciupercă, iar la Sociologie de eleva Dora Huiban de la Colegiul Național „Gheorghe Vrănceanu” Bacău, pregătită de prof. Emilia Cloșcă.

Întrebați despre experiența acestei ediții, participanții băcăuani au declarat:

„Olimpiada Națională de Științe Socio-Umane din anul 2018 a însemnat pentru noi prima experiență de acest fel, neajungând niciodată atât de departe. Am văzut, în primul rând, oameni frumoși de la care am primit și cărora le-am oferit, la rândul nostru respect. Locuri de neuitat, priveliști ce par desprinse din rai și un freamăt perpetuu ce se simte în atmosfera din Iași. Ziua de miercuri, când am susținut proba scrisă, a reprezentat pentru noi apogeul neliniștii noastre sufletești. Subiectele ni s-au părut foarte interesante și accesibile și am fost foarte mulțumiți să abordăm o temă de actualitate: violența.”(Monica Cristina Ferenț și Alin Antohi)

„Olimpiada în Iași a fost o emoție continuă, un amestec de entuziasm, teamă și fericire în stare pură, făcându-mă să realizez că experiențele cele mai frumoase ale vieții se termină pe nesimțite. Am reușit să-mi proiectez viitorul într-o atmosferă care te îndeamnă să evoluezi și am învățat că pot face performanță muncind cu mine și pentru mine însămi, fără a mă compara cu cei din jur. Zilele petrecute aici au curs ușor și imprevizibil, lucru care m-a bucurat, iar subiectele la Logică au coincis așteptărilor mele. Oamenii pe care i-am cunoscut au devenit o adevărată inspirație, o sursă de energie și plec de aici cu o urmă de regret, știind că e ultima mea olimpiadă.”(Marina Racoviță)

„Aceasă experiență la Iași cu ocazia Olimpiadei Naționale de Științe Socio-Umane și-a lăsat puternic amprenta asupra mea. Emoțiile incomparabile, locurile remarcabile, precum și persoanele pe care le-am întâlnit au contribuit la crearea unei atmosfere ce m-a marcat profund. Momentele petrecute într-un asemenea oraș au fost întregite de o organizare incontestabilă care totodată a inspirat respect, implicare și amabilitate. Felul în care noi elevii am fost primiți a stârnit o dorință puternică de a ne întoarce oricând în Iași, căci ne-am simțit acasă. Oportunitatea de a participa la această olimpiadă mi-a oferit un bagaj considerabil de experiențe care, cu siguranță, reprezintă încă o treaptă urcată pe scara evoluției mele. Deși perioada care a trecut nu a fost atât de lungă, trăirile contrastante, oamenii întâlniți și locurile vizitate au dat valoare fiecărei secunde petrecute aici. Imaginea de ansamblu care îmi rămâne în minte după această experiență este definită prin frumusețe, entuziasm și clipe de neuitat.”(Elena Cristina Ojog)

„Iașul s-a deschis în aceste zile ca mediul exemplar al spiritului de emulație. Toți l-am traversat energic într-un accelerat (și, totodată, limpede, așezat) timp al creșterii. Olimpiada Națională de Științe Socio-Umane a fost un test al sensului, o probă a aperturii și apetitului spre cunoaștere și raționament. În acest context, emoțiile sunt și trebuie să fie constructive. Științele socio-umane așezate în contextual olimpiadei au fost o strategie a (re)cunoașterii umanității fiecăruia: tineri energici, inteligențe violente, de rigurozități molipsitoare, ambiții productive, irepetabile în identitate. Spiritul acestei competiții se transmite fiecăruia drept model al fecundității rațiunii, ca proiect al devenirii armonioase, ca eșantion al activității intelectuale responsabile.”(Ștefan Capmare)

„Ca profesor coordonator, dar și însoțitor de lot, a însemnat o mare mândrie și responsabilitate să particip la această olimpiadă. Am pregătit elevii la disciplina Cultură civică și am trăit emoțiile și bucuria alături de ei, bucuria calificării la faza județeană, națională, bucuria marilor salturi calitative. Din punct de vedere organizatoric, Iașul a fost la înălțime. Fiind cazați într-o zonă centrală, am putut vizita marile obiective ale orașului. Structura subiectelor a fost bine aleasă; au fost interesante, dar și dificile; necesitau multă atenție fiind pe măsura unei etape naționale. Pe lângă clasamente și premii, competiția le aduce elevilor bucuria zidirii sufletești, dobândirea de experiențe frumoase și perfecționare în raport cu ceilalți. Olimpiada de științe socio-umane are marele merit de a cultiva sufletele tinerilor, îndemnându-i spre autoperfecționare.” (prof. Cerasela Dana Sticlaru)

Inspectorul din Ministerul Educatiei Nationale pentru disciplinele socio-umane, prof. Eugen Stoica, a felicitat în cadrul festiv al comisiei centrale a olimpiadei colectivul profesoral din Bacău și inspectorul de specialitate, prof. dr. Maria Oana Droiman, pentru „munca de pregătire și selecție a participanților la faza națională.”

Chiar dacă la disciplina Economie anul acesta Bacăul nu a avut reprezentant la faza națională, unde s-au calificat doar elevi din 20 de județe și 3 din București, „analiza post-concurs a arătat că nu dificultatea subiectelor este o cauza, ci lipsa de miză reală a acestei probe și calitatea pregătirii la clasă a acestei discipline complexe și foarte practice. Dar pentru că există încă elevi care își doresc mai mult de la viitorul lor, profesori dedicați și instituția olimpiadelor școlare ne vom pregăti să fim mai buni sau cel puțin la fel de buni în următoarele ediții ale Olimpiadei Naționale de Științe Socio-Umane.” (prof. Maria Irina Dromereschi, Colegiul Tehnic „Anghel Saligny” Bacău, membru în comisia centrală la disciplina economie)