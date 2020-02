Directorul Spitalului Județean de Urgență Bacău, Adrian Popa, este în izolare voluntară la domiciliu pentru 14 zile. Asta ca urmare a faptului că, duminică, pe 23 februarie, a revenit dintr-o vizită efectuată în Italia. Adrian Popa a decis, conform procedurilor în vigoare, să intre în izolare voluntară la domiciliu, începând de ieri, 25 februarie. Alături de acesta, au optat pentru izolarea voluntară la domiciliu și membrii familiei sale.

„Am fost la Milano, cu mașina personală, am declarat peste tot pe unde am fost că am trecut prin această zonă și am decis să iau această măsură. Nu am simptome, totul este bine, dar am vrut să elimin orice discuții”, a declarat în excusivitate pentru Deșteptarea managerul Spitalului Județean de Urgență Bacău.

Adrian Popa a ținut să precizeze că nu s-a aflat, pe parcursul vizitei în Italia, într-o zonă de carantină sau risc de contaminare cu coronavirus, însă, pentru a elimina orice risc sau speculație și din respect față de concetățeni, a optat pentru această formă de izolare agreată împreună cu Direcția de Sănătate Publică Bacău.

Atribuțiile și obligațiile de serviciu ale managerului Adrian Popa au fost preluate de către directorul medical al spitalului, dr. Ioana Dinu, până la revenirea lui la programul normal de lucru.

Conducerea SJU Bacău a fost anunțată și de dr. Iulian Ghimiș, medicul șef al Secției de Chirurgie Plastică din spital, ca și dumnealui a decis izolarea la domiciliu pentru 14 zile după ce, tot weekend-ul trecut, a fost în Veneția și a revenit în țară cu avionul. Și dr. Ghimiș nu este un pasager asimptomatic.