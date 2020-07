Ne confruntăm de mai multe luni cu pandemia COVID-19. Ce impact au avut asupra activității hipermarketului cora Bacău starea de urgență și starea de alertă?

Pandemia ne-a surprins pe toți prin amploare și noutate, de aceea am înțeles că este esențial să reacționezi rapid, cu toate armele posibile. Așa că în toate hipermarketurile cora s-au luat măsuri în conformitate cu recomandările autorităților, atât în timpul stării de urgență, cât și în cea de alertă. Importanța retailului modern s-a văzut de altfel în perioada de pandemie atât în ceea ce privește asigurarea nevoilor clienților, dar și asigurarea unui mediu sigur pentru angajați și pentru clienți. E în ADN-ul nostru să fim foarte atenți la modul în care se respectă aceste regulile, legile, recomandările oficiale, indiferent de câte resurse e nevoie ca să implementăm astfel de reguli.

La finalul lunii aprilie au aparut zvonuri că sunt mai mulți angajați cora Bacău care au fost infectați cu COVID – 19 si aceștia veneau la muncă. Cum comentati?

Da, într-adevăr ne-am confruntat cu această zvonistică. Ca multe altele lansate în timpul pandemiei, nu era fondată și viza doar crearea de panică. Adevărul este că am fost singura persoană confirmată cu COVID-19 din toată echipa noastră. Și chiar dacă ar fi fost mai multe persoane, lucru care se putea întampla, am fi procedat exact la fel: am fi anunțat autoritățile, am fi dezinfectat, am fi trimis colegii confirmați în izolare sau la spital conform procedurilor legale din fiecare caz și am fi transmis transparent veștile.

Știți cum s-a întamplat să fiți confirmat pozitiv?

Toată lumea m-a întrebat asta. Sincer vă spun că nu sunt foarte sigur, cu atât mai mult cu cât am fost foarte precaut, exagerat de precaut, imi spuneau unii. Nu țineam nicio ședință operațională mai mult de 10 minute, toată lumea purta mascăși mănuși chiar din perioada în care ele nu erau obligatorii, făceam dezinfecții permanent și dezinfecție totală a magazinului și spațiilor administrative săptămânal. Din fericire, de la primele mici suspiciuni am preferat să rămân acasă în auto-izolare până îmi dau seama dacăe ceva trecator sau nu. Știam că în magazin colegii mei sunt la datorie si am vrut sa le dau și lor un model de responsabilitate prin această auto-izolare. A ajutat foarte mult pentru că, iată, după încă câteva luni nu mai avem niciun alt caz pozitiv COVID.

Nu am înțeles zvonurile, dar sunt sigur că toți clienții noștri fideli știau căîn niciun caz nu ar fi putut fi vorba despre chemarea la muncă a unor colegi confirmați pozitiv. Orice suspiciune e tratată cu seriozitate și orice caz este imediat raportat DSP, așa cum e legal. Țin să spun că autoritățile au fost de un real sprijin aici, local la Bacău, orice întrebări și nelămuriri de procedură am fi avut, am găsit imediat răspunsuri.

Ce vreți să transmiteți din experiența dumneavoastră?

Din fericire, eu m-am recuperat total și nu am avut probleme mari. Dar cred în continuare că trebuie să fim foarte precauți și să respectăm regulile cu rigurozitate. Nu refuzați testarea temperaturii la intrarea în magazin și nu intrați dacă nu aveți mască. De asemenea, spălați-vă și dezinfectați-vă pe mâini, veți găsi la noi spații amenajate în acest sens.

Ce măsuri de siguranță ați implementat?

Pe toate. Ne uităm cu atenție și la angajați, care trebuie să poarte mască sau vizieră și să își dezinfecteze spațiul în care lucrează. Am instalat panouri de plexiglas în zona caselor de marcat și am intensificat operațiunile de curățare și dezinfectare a coșurilor și cărucioarelor. În plus, colegilor nostri li se face zilnic triajul epidemiologic la intrarea în tură. Cred că nicio măsură nu e exagerată, toate sunt pentru binele nostru al tuturor, echipa sau clienti.

Pe lângă atenția pentru amenajarea în condiții cât mai sigure a spațiului pentru cumpărături, am avut grijă ca magazinul să fie aprovizionat ca de obicei, să existe continuitate la raft chiar și în perioadele cele mai tulburi, de la declanșarea pandemiei, când apăruseră tot felul de zvonuri cum că nu am avea marfă.

A fost greu ca director de hipermarket să gestionați perioada aceasta?

Nu mai greu decat ne-a fost nouă, tuturor. Iar eu, în mod particular, am o echipă ca o familie și împărtășite greutățile nu mai par atât de grele. De fapt, dacă am vrut și am acceptat să dau acest interviu este doar pentru echipa mea, pentru colegii mei cărora le mulțumesc din nou, pentru răbdare și profesionalism. Și în egală măsură vreau să mulțumesc clienților noștri care ne-au rămas alături, indiferent de provocări, care au venit la noi în continuare, care au pariat pe noi, pe transparența noastrăși în promisiunea noastră că vrem să fim hipermarketul lor de încredere.

Ce vești aveți pentru clienți? Ce oferte găsesc în cora Bacău zilele acestea?

În primul rând legume și fructe de sezon proaspete, de proveniență locală. Probabil că știți că avem programul „cora alege românește” prin care îi încurajăm pe producătorii noștri să își vândă produsele in cora. Carnea e de la noi din România, proaspăt tranșată de echipa noastră de măcelari, îi așteptăm să o găsească în raion pentru grătarele de acasă.

Tocmai am lansat Cofetaria Creme d’Or o cofetarie de inspirație franțuzească, dar la prețuri de hipermarket. Sunt multe oferte, mai ales prin programul nostru de fidelitate.

Cum funcționează serviciul de ridicare din magazin a comenzilor online, lansat în aprilie?

Am observat un interes crescut al clienților pentru acest serviciu, este confortabil să comanzi online, de acasă, de la birou, din mașină, apoi să treci câteva minute prin magazin și să ridici comanda. Câștigi timp și interacțiunea cu lumea este minimă deoarece comenzile se ridică de la Serviciul Clienți. Mă bucur totuși să văd că avem în continuare o masă de clienți cărora le place să vină în magazin și să își aleagă produsele, este o experiență care le face plăcere. O altă opțiune pentru consumatori este serviciul foodpanda, care livrează acasă in maxim 60 de minute produsele comandate de pe site-ul cora.ro.

Un mesaj de încheiere?

Cred cu tărie, atât eu, cât și colegii mei ca hipermarketul cora Bacău e mai mult decât un magazin mare, e un loc de importanță majoră pentru comunitate, un model pentru comerțul de aici. Și mai cred că trebuie să fim un exemplu pentru vechiul principiu „Unde-i lege, nu-i tocmeală!” mai ales când o comunitate întreagă depinde de respectul acestui dicton. Jumătățile de măsură nu își au rostul când în joc este sănătateaașa ca fac apel la înțelegerea și colaborarea clienților pentu respectarea regulilor.