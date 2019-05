După ce prof. Doina Marinov, director cu detașare în interesul învățământului la Colegiul Național „Gheorghe Vrănceanu” din Bacău, și-a înaintat demisia la Inspectoratul Școlar Județean (ISJ) în luna martie a acestui an, asta după ce, așa cum a prezentat Deșteptarea, anul trecut, cam tot prin martie, cei doi directori – prof. Gabriel Andrei (director) și prof. Marian Popa (director adjunct) – și-au înaintat demisiile, din motive personale, după cum au precizat, iar posturile acestora s-au vacantat, conform Contractului colectiv unic la nivel de ramură, acum, se pare că apele tulburi s-au mai liniștit, iar ISJ a luat în sfârșit o decizie.

Conform aprobării Consiliului de Administrație al ISJ Bacău, vineri, 17 mai, a fost emisă decizia prin care, până la sfârșitul anului școlar în curs, respectiv 31 august 2019, a fost numită ca director executiv cu detașare în interesul învățământului la Colegiul Național „Gheorghe Vrănceanu” Bacău prof. Monica Resmeriță (foto), fostul director adjunct al liceului.

„Am luat această decizie, după o analiză îndelungată. Am urmărit ca pe această funcție să fie numită o persoană, de preferință titulară în același colegiu, care să colaboreze mult mai bine cu administrația locală în ceea ce privește dotarea, reabilitarea și modernizarea acestui colegiu de prestigiu din Bacău. Vorbim despre un colegiu în care, din păcate, apare cea mai mare discrepanță între rezultatele școlare obținute și infrastructura existentă, deci a modului cum arată unitatea de învățământ din punct de vedere administrativ. Am identificat acel director care să ducă la bun sfârșit, și anul acesta, tot ce înseamnă organizarea și desfășurarea examenelor naționale, dar și realizarea de investiții masive în acest colegiu, care acum arată ca un liceu energetic din anii ’70. Tot urmare a acestei bune colaborări cu doamna profesor Monica Resmeriță, pe 15 mai 2019 a fost publicat, în Monitorul Oficial, Ordinul nr. 3909/2019 privind acordarea acreditării pentru nivelul de învățământ gimnazial din cadru Colegiului Național «Gheorghe Vrănceanu» din municipiul Bacău, procedură care, la un moment dat, a fost pusă în pericol. Am făcut o echipă bună cu noul director pentru rezolvarea acestei probleme, procedură care nu a fost deloc ușoară.”

Prof. Florin Lazăr, inspector școlar general ISJ Bacău

Remember

Reamintim că, așa cum am mai prezentat la vremea respectivă în Deșteptarea, prof. Gabriel Andrei (fostul director) a ocupat această funcție timp de 15 ani, iar ultimul concurs pe post l-a susținut în toamna lui 2016. Prof. Marian Popa a fost director adjunct cu detașare, ultima numire a sa pe acest post fiind în 2017, în condițiile în care la organizarea concursului nu s-a prezentat nimeni pentru această funcție. Ambii au rămas în Colegiul „Vrănceanu”, fiind profesori titulari la catedra de Matematică.

După demisia celor doi, a fost numită ca director cu detașare în interesul învățământului prof. Doina Marinov, care și-a înaintat însă demisia la niciun an de la numire, în primăvara anului acesta. Prof. Doina Marinov este cadru didactic la catedra de Limba și literatura română în Colegiul Național „Gh. Vrănceanu”, deci rămas ca profesor în liceu, iar până anul trecut a ocupat și funcția de inspector școlar de specialitate la ISJ Bacău, de unde și-a dat demisia când a fost numită director.

Prof. Monica Resmeriță a fost numită la începutul acestui an școlar ca director adjunct, iar acum, ca director. Zilele acestea se va stabili cine va ocupa și funcția, rămasă vacantă, de director adjunct.

Condiții

Conform metodologiei, în situația vacantării unor funcții de conducere din școli, de director și/sau de director adjunct, până la organizarea unui nou concurs de către Ministerul Educației, dar nu mai târziu de sfârșitul anului școlar în curs, respectiv până pe 31 august 2019 (în acest caz), se detașează în interesul învățământului pe aceste posturi cadre didactice care să corespundă postului, respectiv să fie titular în învățământ și să fie membru în Corpul experților în management educațional. Numirea se face la propunerea inspectorului școlar general, cu aprobarea Consiliului de Administrație al Inspectoratului Școlar Județean.