Anul viitor – a anunțat Ministerul Transporturilor – vor fi lansate procedurile de achiziție publică pentru proiectarea și construirea autostrăzii Bacău – Brașov, cu o lungime de aproximativ 190 km, și a legăturii Pașcani-Bacău, pe Coridorul 9 Pan-European. Tot în anul 2018 urmează să înceapă construcția Variantei de Ocolire Bacău, după parcurgerea celor șase luni destinate proiectării. În baza contractului pentru proiectarea și execuția Variantei de Ocolire a Municipiului Bacău, Compania va începe anul viitor construcția primilor 17 km ai Autostrăzii Moldova.

Pe Coridorul 9 Pan European, Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) pregătește implementarea Tronsonului București – Pașcani, cu o lungime de 82 de km, din care se va desprinde legătura Pașcani – Bacău. De asemenea, în anul 2018 va începe procedura de achiziție publică pentru servicii de proiectare destinate Autostrăzii Bacău – Brașov (190 km). Graficul acestor proceduri arată că în luna februarie este estimată elaborarea Studiilor de Fezabilitate și a Proiectelor Tehnice, dar și semnarea contractelor destinate drumurilor de mare viteză Focșani – Bacău, cu o lungime de 110 km, și Bacău – Pașcani, în lungime de 82 de km. Pentru realizarea unei legături rutiere rapide între Moldova și Transilvania, CNAIR desfășoară în paralel demersuri care vizează procesul de implementare a Programului Operațional Infrastructură Mare 2014-2020.

