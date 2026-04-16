Digitalizarea gunoiului

Sunt un locuitor al municipiului Bacău și, în ultima perioadă, am observat o schimbare care mi-a atras atenția: pentru a arunca gunoiul, în anumite zone trebuie deja să folosești o cartelă de acces sau chiar o aplicație pe telefonul mobil. Au apărut tomberoane „digitale”, la care accesul se face electronic. Din câte se vede, direcția este clară: în curând se va trece de la taxa fixă de salubritate, plătită în mod egal de fiecare cetățean, la plata în funcție de cantitatea de deșeuri aruncată de fiecare.

Nu spun că ideea este neapărat rea. Din punct de vedere teoretic, poate încuraja oamenii să reducă deșeurile și să recicleze mai mult. Totuși, nu sunt convins că sistemul va funcționa atât de simplu în practică. În același timp, digitalizarea face foarte ușor ca tarifele să fie modificate sau majorate automat, fără ca cetățenii să aibă prea mult control sau vizibilitate asupra modului în care sunt calculate costurile. Există și o altă problemă care mi se pare importantă: accesul la tehnologie.

Nu toți locuitorii orașului sunt familiarizați cu aplicațiile mobile sau cu sistemele electronice. Pentru mulți vârstnici, dar și pentru alte persoane care nu folosesc frecvent smartphone-uri sau carduri digitale, aruncarea gunoiului ar putea deveni o operațiune complicată sau chiar frustrantă. Pe de altă parte, mă tem că un astfel de sistem ar putea produce un efect nedorit: mai multe pungi de gunoi abandonate pe lângă tomberoane sau în locuri ascunse. Dacă oamenii vor descoperi că trebuie să plătească pentru fiecare kilogram de deșeuri, unii vor încerca inevitabil să evite costurile, aruncând gunoiul în locuri nepermise.

Paradoxal, un sistem gândit pentru eficiență ar putea ajunge să murdărească și mai mult orașul. Nu vreau să par conspiraționist, dar observ că această digitalizare pare adesea mai avantajoasă pentru instituții sau companii decât pentru cetățeni. Vedem deja contoare digitale care pot fi controlate de la distanță, discuții despre înlocuirea taxei de drum cu contorizarea kilometrilor parcurși și extinderea supravegherii video sub pretextul identificării celor care aruncă gunoiul ilegal. Poate că toate acestea au și părți bune, dar cred că merită să ne întrebăm dacă, pe termen lung, tehnologia ne simplifică viața sau doar ne controlează mai atent.

Un băcăuan

