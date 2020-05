Acest material este continuarea materialulului de săptămâna trecută. Şi aş fi vrut să nu mai revin asupra subiectului. Dar se întâmplă lucruri peste care nu putem trece. Ar putea fi considerată o ştire banală, aceea că a murit o bătrână 83 de ani, imobilizată la pat, din cauză de….. covid ? Ne permitem să preluăm această ştire de pe; https://www.activenews.ro/stiri/TERORISM-DE-STAT-dosar-161581 cităm ; „Dictatura politico-medicală a ucis-o ieri (18 mai n. n.) pe bătrâna de 83 de ani din Bistrița. Este vorba de bătrâna care nu avea niciun simptom de boală. A refuzat internarea și criminalii i-au făcut DOSAR PENAL! Autoritățile mint fără rușine, testele s-au dovedit fals pozitive inițial, ca dovadă că la ultimul test, făcut fără nici un tratament, bătrâna a fost găsită NEGATIV. Și ea și fiul ei care s-a internat, cedând presiunilor dictatoriale ale autorităților, care a fost externat după două teste “negative”. Bătrâna a murit DUPĂ TREI ZILE DE GREVA FOAMEI, NEGATIVĂ, dar a fost trecută, în mod cinic, ca moartă din cauza infectării cu virusul covid-19! Directorul DSP Bistrița-Năsăud spune că femeii din Măgura Ilvei, care era imobilizată la pat, i se făcuse un nou test pentru Covid-19 vinerea trecută, care ieșise negativ, dar în ultimele zile a refuzat să mai mănânce și i-a fost administrată o perfuzie”. Comentariile le puteţi face dumneavoastră, …..şi concluziile …

A murit la venerabila vârstă de peste 90 de ani Arhiepiscopul Pimen al Sucevei și Rădăuților. Acest lucru s-a petrecut în noaptea de marți spre miercuri, săptămâna trecută, la Institutul „Matei Balș” din Capitală. L-am auzit mărturisind la radio Trinitas, într-un mai vechi interviu, (2019) cu un calm şi o bucurie lăuntrică specifică doar celor aleşi, că avea deja sicriul făcut că îl şi probase. Şi mai făcea nişte precizări privind muzica ce ar vrea să-I însoţească atunci când bulgării de pământ vor cădea pe sicriul său. Îi plăcea Balada lui Ciprian Porumbescu. A murit după al doilea atac de cord şi a fost înregistrat ca ucis de Covid. Probabil contactase şi virusul şi deloc exclus să mai fi contactat şi alţi viruşi specifici spitalelor din România (să ne amintim de Colectiv), acum, mai puţin la modă. Dar în statisticile oficiale, Bătrânul Pimen a fost “victima” VIRUSULUI UCIGAŞ. Aşa au titrat televiziunile….

Auzisem, dar nu aveam confirmarea. A venit între timp şi confirmarea; anume că, persoane decedate de oarece boli, internate ori decedate acasă, cu acordul familiei sunt trecute ca decedate de Covid.(În aceste condiţii sicriul, transportul etc. sunt suportate din taxele şi impozitele noastre, adică gratis pentru aparţinători, conform legii.) Şi dacă am avut gripă sezonieră, probabil că decesele generate de aceasta au fost contabilizate tot la Covid. Pentru că, aşa cum precizam în materialul nostru anterior citând OMS-ul, de gripă sezonieră mor până la 650 de mii de oameni anual. Adică ceva mai mult decât de Covid. Unde sunt oare statisticile deceselor de gripă sezonieră din această perioadă? Ori poate nu avem? Pentru că doar prin comparaţie putem să facem o analiză pertinentă.

Am ieşit din starea de urgenţă ce presupunea restrângerea unor drepturi constituţionale şi am intrat în starea de alertă ce teoretic, presupunea o oarecare relaxare, (ca în toată lumea de altfel). Şi am constatat că ni se impun restricţii suplimentare ce nu se regăseau în starea de urgenţă şi nici în prevederile prohibitive ale altor state afectate de Covid după prima fază. Respectiv, portul obligatoriu al măştii în incinte, magazine, birouri, chiar si la biserici, in aer liber, s.a.m.d., inutilă având în vedere că eficacitatea teoretică a măştii ţine de textura acesteia, timpul de utilizare, etc, aşa cum spunea chiar şi OMS. La fel şi termoscanarea ( inutilă în cazul asimptomaticilor, persoanelor cu indigestie, femeilor ajunse la menopauză etc.) şi alte ciudăţenii menite să ne obişnuiască cu abuzul instituţionalizat. Chiar dacă unii dintre noi, poate majoritatea, nu suntem de acord cu aceste măsuri, e pentru binele celorlalţi, ni se inoculează… De altfel, Drumul spre dictatură e pavat declarativ, cu bune intenţii.

S-a decretat starea de alertă şi am avut trei zile 15-17 mai în care autorităţile nu puteau da amenzi pentru că legea încă nu se publicase în M.O. Am văzut pe mai toate posturile de televiziune fătuci îngrijorate, care cu masca pe botic, în spaţii deschise, (!?) se întrebau retoric în dreptul microfonului cum vom supraveţui noi fără reguli în aceste 3 zile? Chiar aşa? Adică, indirect, aceşti copii nevinovaţi de altfel, cereau restricţii şi limitarea libertăţilor cetăţeneşti. Am constatat că, în două luni de spălare…. pe creier, se poate pierde o libertate ce a fost câştigată cu sânge la Revoluţie, poate chiar de părinţii lor. Dar pierderea libertăţii, e pe termen lung. Care e preţul renunţării la drepturi şi libertăţi ?

“România este stat de drept, democratic şi social, în care demnitatea omului, drepturile şi libertăţile cetăţenilor, libera dezvoltare a personalităţii umane, dreptatea şi pluralismul politic reprezintă valori supreme, în spiritul tradiţiilor democratice ale poporului român şi idealurilor Revoluţiei din decembrie 1989, şi sunt garantate.” (art. 1 al. 3 din Constituţia României)

Putem vorbi de terorism biomedical în care miza, opţiunea artificial creată de autorităţi, e alegerea între sănătate sau/ori drepturi. Statul, în ciuda Constituţiei, începe să se substituie liberului nostru arbitru. El hotărăşte ce îmi face bine şi ce îmi face rău. El, statul, îmi indica regulile practicării propriei confesiuni, regulile din restaurante, magazine, întalnirile cu prietenii, reuniunile familiale şi, în general, cum să-mi organizez viaţa. El statul mă minte, şi când minciunile sunt devoalate, ori jumătăţile de adevăr servite cu forţa sunt analizate, ori când am îndoieli exprimate public, devin indezirabil, colportor de facke news, plătit de entităţi străine şi ca ultimă insultă, PSD-ist. .

Jr. Adrian M. Ionescu