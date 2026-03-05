Deșteptarea: Creștere constantă în online la început de 2026

Primele luni ale anului 2026 confirmă consolidarea puternică a prezenței Deșteptarea în mediul digital, cu rezultate care arată o creștere sănătoasă și susținută atât în trafic, cât și în social media.

După un ianuarie foarte bun, în care platforma Desteptarea.ro a înregistrat 1,5 milioane de afișări și 660.000 de utilizatori unici, luna februarie a adus un nou salt: 1,6 milioane de page views și 666.000 de vizitatori unici.

Creșterea de 100.000 de afișări într-o singură lună și extinderea bazei de cititori confirmă interesul constant al publicului pentru informația locală corectă, rapidă și relevantă. Această evoluție arată nu doar fidelizarea cititorilor existenți, ci și capacitatea publicației de a atrage un public nou, într-un mediu online din ce în ce mai competitiv.

Ritmul ascendent din primele două luni ale anului indică o tendință stabilă și oferă premise solide pentru depășirea unor noi praguri de audiență în lunile următoare. Creșterea din online este susținută și de performanța foarte bună din social media.

În februarie 2026, pagina de Facebook a ziarului a ajuns la 114.189 de urmăritori și a generat 5,1 milioane de vizualizări. Majoritatea publicului provine din România (78,4%), iar 63,2% dintre urmăritori sunt din Bacău, ceea ce confirmă poziția dominantă a Deșteptarea pe piața locală. Datele demografice arată o audiență matură și activă: segmentul 35–44 de ani reprezintă 24,4% din total, urmat de categoria 25–34 de ani (22,8%) și 45–54 de ani (22%).

Practic, publicul principal este format din persoane cu vârste între 25 și 54 de ani – un segment implicat, interesat de actualitate și profund conectat la viața comunității. Rezultatele din ianuarie și februarie 2026 demonstrează că strategia editorială și digitală adoptată de Deșteptarea produce efecte concrete.

Creșterea constantă a traficului și a interacțiunilor online confirmă că jurnalismul local de calitate își găsește publicul și în mediul digital, consolidând rolul publicației ca principal reper informativ al comunității băcăuane.

Într-un peisaj media aflat într-o continuă transformare, aceste cifre arată nu doar adaptare, ci și dezvoltare – un început de an care conturează o direcție clară pentru 2026: creștere, stabilitate și apropiere tot mai mare de cititori.