Am murit ars la ATI în spitalul din Piatra Neamț. Ori poate la Balș-București, ori poate înecat cu propria spută legat de pat, cu un furtun de oxigen băgat adânc pe gât la secția ATI a spitalului din Sibiu. Nici nu mai știu unde am murit. Însă de murit, muream oricum din momentul în care am intrat pe mâna lor. Cine sunt eu? Poate tatăl, mama, bunicul, fratele tău ori un foarte bun prieten. Eu puteam fi tu. Am fost internat în spital în vederea analizelor premergătoare unei operații ce nu suporta amânare. Trebuia să o fac mai demult, dar spitalele universitare, cum știți, au fost închise și au funcționat cu 20% din capacitate, iar ambulatoriile și-au redus activitatea cu 50%. Și recunosc, mi-a fost teamă. Mereu ni se spunea pe toate canalele de radio și televiziune că virusul e ucigaș. Să nu interacționăm, să nu ne vedem copiii, să ne consumăm în singurătate fricile. Nu se vorbea de imunitate, de măsuri de prevenție, nimic din toate acestea. Dar nu am protestat. Ni s-a interzis să ne plângem în biserici Dumnezeului nostru.

A fost lockdown total și nu am protestat. Mi-am spus că ei, specialiștii, știu ce-i mai bine pentru mine. A urmat apoi stare de alertă care nu a mai încetat. Am purtat conștiincios masca. Îmi era foarte greu, lipsa oxigenului din organism a amplificat dezvoltarea celulelor canceroase. Asta e consecința insuficientei oxigenări a corpului, cel puțin așa spuneau trei laureați ai premiului NOBEL acum vreo doi ani. Deși îmi era din ce în ce mai rău am purtat mască, nu m-am opus și nu am protestat. Dacă nu aș fi purtat mască aș fi fost amendat. Iar banii oricum insuficienți abia îmi ajungeau pentru întreținere, medicația curentă și mâncare. Măști am avut doar două pe care le spălam și purtam alternativ. În cele din urmă a trebuit să mă internez.

Eram în salon cu alti pacienți, unii suspecți ca fiind infectati cu SARS-CoV 2 care așteptau și ei un al doilea test. Regula era ca toți internații să facă un test COVID. Din experiență știam că sunt relativ imun la gripe. Speram să nu mă contaminez în spital, tocmai acum. Primul test a ieșit după cateva zile negativ, dar mi-au spus că procedural trebuie să mai fac unul. Al doilea a ieșit pozitiv. Le-am zis că nu am nici un simptom, că sunt în regulă. Mi-au explicat că așa se manifestă asiptomaticii, adică sunt infectat dar nu bolnav și trebuie să fac un tratament premergător. Așa e procedura aprobată de minister, au mai spus. Nu am înțeles de ce trebuia să fac un tratament pentru o boală pe care nu o aveam. Dar nu am protestat. Am cerut doar să mă lase să mă tratez acasă. Dar nu au vrut pentru că ,,… puteam fi un pericol pentru societate, în general și cei apropiați, în particular”. Și mai mult de atât, având în vedere necesitatea unei iminente operații, trebuia musai să rămân în spital.

Mi-au luat telefonul, insistând că …așa e procedura. Și nu mi-au spus nimic atunci când fără de veste m-au sedat, m-au legat de pat și mi-au băgat furtunul cu oxigen rece pe gât. Horcăiam și mă durea, îmi amintesc ca într-un vis. Dar nu venea nimeni. Nu mi-au spus că ușa salonului va fi încuiată și chiar dacă nu ești legat tot nu poți ieși. Nu mi-a spus nimeni că nu are cine să-ți dea o cană cu apă, că nu există camere de supraveghere în salon și poți crăpa până la următoare vizită. Dar existau camere de supraveghere în parcare și intrările din incintă pentru a preveni intrarea rudelor celor internați. Nimeni nu mi-a spus că instalațiile electrice sunt vechi și pot lua foc. Dacă aș fi știut toate acestea atunci nu m-aș fi internat.

Dar nu mi-au spus. Nu, nu mi-au spus , deși, prin Legea privind reforma în domeniul sănătăţii (nr.95/2006) medicul trebuie să acționeze respectând voinţa pacientului şi dreptul acestuia de a refuza ori de a opri orice intervenţie medicală asupra sa – Art.382.(1). Și teoretic, orice cetățean român are dreptul să refuze sau să oprească orice intervenţie medicală asupra propriei persoane (drept prevăzut în Legea drepturilor pacientului –nr.46/2003, art.13). Iar Convenția de la Oviedo prevede ca regulă de bază suveranitatea principiului consimțământului liber, informat și neviciat. Convenția este un tratat al Consiliului European ratificat prin Legea nr. 17 din 22 februarie 2001, care la art. 2 spune că ,,…interesul şi binele fiinţei umane trebuie să primeze asupra interesului unic al societăţii sau al ştiinţei.” Nu-mi puteam imagina că o autoritate poate încălca Constituția României și atât de multe alte norme că nu ar ajunge hîrtia pentru a le scrie. Nu-mi puteam imagina că printr-un ordin, spitalele sunt transformate în lagăre, fără posibilitatea fizică de a-ți mai vedea rudele. Că în tehnicile pentru diagnosticarea simptomelor de răceală, care pot proveni de la sute de viroze, devin automat SARS-CoV 2. Nu am bănuit că atunci când voi muri, pe o secție ATI, voi fi declarat mort de COVID indiferent de cauza bolii, băgat în sacul negru, sigilat în sicriu, cu doar 8 persoane autorizate să mă plângă la mormânt și că nimeni nu v-a avea dreptul să solicite o autopsie, să verifice dacă la mijloc nu a fost o culpă medicală, ori o altă cauză a decesului. Așa a fost gândită procedura, dar atunci nu am știut și nu am protestat.

Acum însă m-am hotărât să protestez să devin ,,terorist”, după definiția premierul României, care în data de 12 martie a.c. declara de la Palatul Victoria: „În România, de un an de zile există o campanie împotriva acestor acțiuni pe care le ia guvernul de a opri pandemia. Există o campanie împotriva portului măștii în spațiul public. Există o campanie împotriva măsurilor de distanțare. Și există o campanie împotriva vaccinării. Vă spun că, din punctul meu de vedere, aceste acțiuni sunt similare cu acțiuni ale unor teroriști…” Din definiția terorismului, Legea 535/2004, am descoperit că terorismul trebuie căutat în altă parte. Art.1 din lege spune că „Terorismul reprezintă acele acţiuni, inacţiuni, precum şi ameninţări cu privire la acestea, care prezintă pericol public, afectează viaţa, integritatea corporală sau sănătatea oamenilor, ……, securitatea naţională …..şi sunt săvârşite în unul din următoarele scopuri:

a) intimidarea populaţiei sau a unui segment al acesteia, prin producerea unui puternic impact psihologic;….c) destabilizarea gravă sau distrugerea structurilor…. fundamentale, constituţionale, economice ori sociale ale unui stat …

În sensul prezentei legi, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele înţelesuri:

entitate teroristă – persoană, grupare, grup structurat sau organizaţie care, prin orice mijloc, direct sau indirect: a) comite sau participă la acte de terorism; b) se pregăteşte să comită acte de terrorism.”

Mai nou am aflat că „se pregăteşte” legea privind vaccinarea obligatorie, că populația e încurajată ori șantajată să se vaccineze cu un vaccin experimental fără un consimțământ informat. De aceea m-am hotărât să devin terorist. Și pentru că nu pot ieși în mod tangibil în stradă, voi fi acolo alături de copii, nepoți, soție și prieteni, voi fi în amintirea celor care nu m-au uitat. Dar voi intra și în visele și spaimele celor ce au creat sistemul ucigaș. Îi voi însoți pretutindeni, ca o conștiință omniprezentă în lipsa propriilor lor conștiințe, până când, concret, cei care m-au ucis vor da socoteală. Atunci mă voi odihni…

(În memoria tuturor celor cunoscuți și necunoscuți , uciși de sistem)

Jr. Adrian M. Ionescu