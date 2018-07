Dintotdeauna a fost o problemă de informație și de acceptare a informației pentru a crea o reacție cât mai avantajoasă. Cel mai simplu exemplu este cel militar, unde informația privind dispunerea trupelor inamice decide soarta unei bătălii.

Dar, zi de zi, an a de an, luăm decizii pe baza unor informații. De multe ori, însă, luăm decizii proaste pentru că am avut informații proaste sau pentru că nu am vrut să acceptăm informațiile primite și am decis altfel. De exemplu, că tot sunt inundațiile în țară, cum am putea să facem să evităm, pe viitor, astfel de situații?

Dacă întrebi 10 români, 9 îți vor spune, cu siguranță, că vina o poartă defrișările masive. E o mantra care bântuie pe rețelele sociale, asta cu tăierea copacilor. Într-adevăr, la ploi moderate, copacii au rolul de a stabiliza solul.

Dar ce știm despre ploile de la începutul lunii? Că a plouat cu un maxim de 370 de litri pe metrul pătrat. Încercați să vărsați 37 de găleți cu apă într-un strat cu flori și vedeți rezultatul. Pe baza acestor informații, că doar defrișările-s de vină, vom continua să investim doar în lucrări de împădurire și în amenajări hidrotehnice care, ce surpriză!, sunt luate la vale de puhoaie înainte să fie finalizate.

Extrem de convenabil pentru unii constructori care par bătuți de soartă: niciodată nu reușesc să termine o lucrare din cauză că vin inundațiile și o strică fix înainte de finalizare… Dar, dacă am lua în considerare și o altă informație, și anume faptul că întreaga planetă se află sub ofensiva unor schimbări climatice, am putea vedea cu alți ochi totul.

Încălzirea globală determină o creștere a umidității aerului prin creșterea cantităților de apă din oceane care se evaporă. Cu cât mai mulți vapori de apă, cu atât mai mare este potențialul de precipitații intense. Inundații nu au fost numai la noi, au fost în toate țările din Balcani, au fost inundații dezastruoase și în Japonia.

Poate soluția nu este doar plantarea de copaci și curățarea șanțurilor ori controlul torenților. Poate este cazul să acceptăm că a venit vremea să ne și ferim din calea potopului dacă tot nu reușim să-l îndiguim.