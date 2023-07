Despre cunoaștere și autocunoaștere prin Erasmus+ 4 IT

Participanții Proiectului Eramsus+ 4IT, 2022-1-RO01-KA121-VET-000059611 s-au întors din mobilitatea din Paphos, Cipru (11-24 iunie 2023) și sunt gata să își înceapă activitățile de diseminare. Proiectul în valoare de 184.048 euro este finanțat de Comisia Europeană prin programul Erasmus+ și coordonat de doamna profesor Popa Diana, de la Colegiul Național „Gheorghe Vrănceanu”, Bacău. Aranjamentele practice și programul cultural au fost asigurate de organizația de sprijin Rivensco Consulting Ltd., Paphos, Cipru.

„Plecarea în Cipru a avut loc în mijlocul grevei din educație. Părăseam un sistem în asediu (școli închise, proteste de stradă, revendicări neonorate), sperând că, atunci când ne vom întoarce, lucrurile se vor fi rezolvat. Ne simțeam și puțin dezertori, dar și foarte privilegiați. Cipru este o destinație de vacanță, cu cerul acela tăios de albastru care se pierde în mare, cu palmierii și oleandrii care străjuiesc drumurile, cu vechi temple în ruine, dar și rămășițe ale creștinismului timpuriu. Ne-a plăcut , chiar și în grevă, să arătăm ce avem mai bun în școala românească: acești copii superbi, talentați, educați, care impresionează prin ceea ce sunt și ce știu să facă. Ei merită tot ce e mai bun, iar Cipru le-a oferit acest frumos cadou, ca o pregustare a vieții care îi așteaptă, cu siguranță”, mărturisește Gabriela Laslău, profesor însoțitor de la Colegiul Național „Ferdinand I”.

Cei 28 de elevi din clasa a 11-a, profilul matematică-informatică de la Colegiile Naționale „Gheorghe Vrănceanu”, Bacău, „Roman Vodă”, Roman și „Ferdinand I”, Bacău au participat la 60 de ore de practică în domeniul IT la firma Lazarou ICT Professionals, ce au constat în realizarea de site-uri de comerț electronic în WordPress, Xampp și WooCommerce. Totodată și-au îmbunătățit cunoștințele de CSS, aplecându-se în special asupra capitolului CSS Responsive Design, ce permite ca paginile web să fie accesibile pe toate platformele.

Chicuș Alexandra-Maria, participant de la Colegiul Național „Ferdinand I”: „La firma de stagiu, Lazarou ICT Professionals, am învățat să lucrez în HTML și CSS pentru a crea website-uri profesionale. Am cunoscut oameni noi, precum un domn de la un magazin de suveniruri care ne-a povestit despre viata lui și ne-a oferit mie și colegilor mei un pix cadou. Am întâlnit și români care ne-au povestit lucruri despre viața lor din Paphos. Faptul că am explorat un oraș nou, am descoperit o cultură nouă și am făcut practică mi s-a părut perfect. Această experiență m-a ajutat să imi dau seama că doresc să continui în acest domeniu pe viitor, iar cunoștințele pe care le-am acumulat sunt foarte importante.”

Pe lângă stagiul de practică, participanții au deschis filele istoriei ce se ascundeau în spatele diferitelor monumente, precum Mormintele Regilor, Siturile Arheologice din Paphos și Kourion. Totodată, au descoperit legende noi vizitând Templul lui Apollo și locul de naștere al zeiței Afrodita.

Ganea Andrei, participant de la Colegiul Național „Roman Vodă”: „La firma de stagiu mi-am dezvoltat atât soft-skills, cat și abilitatile de a lucra în echipa și de a-mi organiza timpul. Mobilitatea din Cipru a fost deosebită, țara fiind surprinzator de frumoasă și plină de viață, iar toți participantii au fost deschiși și prietenoși. Deși am fost singurul din clasa mea, mi-am legat prietenii ce vor dura tot restul vietii, această mobilitate fiind un moment pe care nu îl voi uita.”

1 de 3

Antici Amalia-Marina, participant de la Colegiul Național „Roman Vodă”: „A fost o placere să-l cunosc pe tutore, care era în mod clar pasionat de ceea ce făcea. Toți oamenii pe care i-am cunoscut în proiect m-au facut să vad lucrurile și din alte perspective, de la profesori insotitori și colegi, pana la oamenii din Cipru, în special Paphos. Vizitele culturale au fost o experiență minunată. Aceasta experienta îmi va prinde bine în viitor, în special faptul că am învățat să mi gestionez mai bine timpul.”

Acest proiect a acționat ca o cheie pentru a deschide poarta formării participanților în viața profesională. Pentru unii a fost o confirmare că drumul ales în IT este cel potrivit, iar pentru ceilalți, o oportunitate pentru a acumula cunoștințe într-un domeniu cu o deschidere largă. Cele două săptămâni petrecute în Paphos au fost pline de cafele cu gust de linii de cod, de râsete pe malul mării, de de pași grăbiți spre ultimul autobuz. Profesorii însoțitori, Ema Fâciu de la Colegiul Național „Gheorghe Vrănceanu”, Sorin Husaru-Nechita, de la Colegiul Național „Roman Vodă” și Gabriela Laslău de la Colegiul Național „Ferdinand I”, au mărturisit că s-au simțit copii din nou. La plecare toată lumea a realizat că s-a încheiat o experiență unică, probabil care va conta pentru tot parcursul timpului ce va urma.

Filip Hodorogea Ștefan – elev în clasa a XI-a la Colegiul Național „Ferdinand I”.