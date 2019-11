Departamentul de Consiliere Profesională din cadrul Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău asigură îndrumarea şi sprijinirea studenţilor şi absolvenţilor privind inserţia eficientă pe piaţa muncii şi dezvoltarea unor cariere de succes sau integrarea lor efectivă în viața comunității. De aceea, activitățile de consiliere individuală și de grup, sesiunile de pregătire pentru realizarea CV-ului și a scrisorii de intenție s-au împletit cu proiecte și evenimente social-comunitare. DCP a reușit să ofere studenților sesiuni de consiliere și activități realizate în colaborare cu angajatorii în cadrul proiectelor finanțate de Fondul de Dezvoltare Instituțională DeProFan, CECIM și SICOC. Prin intermediul acestor proiecte studenții au avut acces la o platformă de consiliere on-line, simulări de interviuri față-în-față cu angajatorii, burse de internship, workshop-uri etc.

De asemenea, au fost organizate și desfășurate o serie de proiecte educaționale, sociale și culturale, unele dintre ele în parteneriat cu Liga Studențească,care au devenit de tradiție, relevante prin impactul lor și numărul studenților participanți:

• Workshop-ul „Carieră – Succes – Performanţă”(inițiat în 2008), și continuat până în prezent, respectiv „Consilierea în carieră” (pentru studenții din primii ani) și „Planul de carieră” (pentru studenții din anii terminali);

• Ziua porților deschise (inițiat din 2009) în cadrul cărora studenții prezintă elevilor care vizitează universitateadiferiteaspecte ale vieții de student (laboratoare, activități didactice, sportive, culturale,testimoniale, Liga Studențească, Postul Academic TV și Postul de Radio UNSR Bacău);

• Programul de voluntariat – „Doar dăruind, putem câştiga” (inițiat în 2013) în cadrul cărora studenții participă, în funcție de interesele și disponibilitatea lor, la diferite activități din cadrul insituției sau comunității;

• Proiectul social-umanitar „Dăruiește din suflet” (inițiat din 2007) prin intermediul căruia în ultimii 12 ani studenții s-au pregătit pentru o întânire de suflet cu bătrâni defavorizați din diferite localități ale județului Bacău (urbane sau rurale), pentru care au asigurat (prin intermediul unor școli partenere sau sponsori) și dăruit câte un coș pascal;

• Proiectul social-umanitar „Împreună în bucuria dăruirii”(inițiat din 2007) prin intermediul căruia în ultimii 12 ani studenții au pregătit darurile lui Moș Crăciun și au interpretat această partitură pentru copii din familii defavorizate din mediul rural, județul Bacău. Numai la ultima ediție derulată în luna decembrie 2018 un număr de 77 de copii au trăit bucuria dăruirii ÎMPREUNĂ;

• Proiectul bianual de tip social-cultural „Întâlniri cu… TÂLC” ajuns la ediția a XV-a în luna martie 2019 în cadrul căruia se structurează, împreună cu studenții, o tematică de interes și au loc întâlniri cu oameni, idei, lansări de carte, provocări, interogații, se analizează evenimente și implicațiile lor.

„În cadrul familiei D.C.P., am avut ocazia să învăț că a-ți păsa de ceilalți nu înseamnă neapărat a oferi o sumă de bani pentru o anumită cauză, deoarece o îmbrățișare și un cuvânt bun pot valora mai mult decât ne imaginăm. Am avut ocazia să văd, atât suferința oamenilor, cât și bucuria din ochii lor când noi, voluntarii, ne dedicam timp pentru a le fi alături.”

Diana Mazări, masterandă SIE, Facultatea de Litere

„Odată ce am devenit student, am descoperit noi oportunități, iar Departamentul de Consiliere Profesională (D.C.P.) se numără printre ele. Oameni frumoși, alături de care se pot construi lucruri interesante și utile – așa pot rezuma într-o scurtă propoziție ceea ce se întâmplă aici. Prin intermediul D.C.P. am avut ocazia de a-mi pune în practică abilitățile de terapeut ocupațional, dezvoltate pe parcursul facultății (observația, evaluarea mediului, empatia, comunicare aservită).”

Petrică Iosif-Robert, student Terapie Ocupațională, FȘMSS

„În perioada de voluntariat am învățat să fiu mai atentă la nevoile celor din jur, să comunic eficient, să fiu o persoană mai implicată cu spirit de echipă, dar și un om asumat. Tot în cadrul Departamentului am desfășurat un stagiu de practică pe durata unui semestru, timp în care mi-am dezvoltat abilitățile de operare a calculatorului, am ajutat la crearea unei baze de date și am învățat sa colectez statistic date și să le interpretez.”

Ioana Lovin (Damaschin), masterandă SIE, Facultatea de Litere

„Voluntariatul reprezintă o parte semnificativă din ceea ce sunt eu. Cea mai frumoasă parte din activitatea mea de voluntar în cadrul Departamentului de Consiliere Profesională din cadrul Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău a fost implicarea în proiectele social-umanitare, atunci când am avut posibilitatea de oferi ajutor copiilor și bătrânilor.”

Anca-Raluca Grigoriu, studentă Educație Fizică și Sport