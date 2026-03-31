Deschiderea expoziției „Jandarmeria Română 1850 – 2020”  la Complexul Muzeal ,,Iulian Antonescu’’ Bacău

Muzeul Național de Istorie a României, în parteneriat cu Muzeul Casa Mureșenilor Brașov, Inspectoratul General al Jandarmeriei Române și Complexul Muzeal ,,Iulian Antonescu’’ Bacău anunță deschiderea expoziției itinerante „Jandarmeria Română 1850 – 2020” la Galeriile de Artă ,,Alfa’’ situate în strada Mărășești, nr. 12 din municipiul Bacău. Pentru a marca ziua Jandarmeriei, vernisajul va avea loc vineri, 3 aprilie 2026, la ora 14.00, la eveniment urmând să participe reprezentanți ai Ministerului Afacerilor Interne, personalități din viața publică, membrii ai comunității locale și pasionați de istorie.

Expoziția ,,Jandarmeria Română 1850 – 2020’’ a fost organizată mai întâi la Muzeul Național de Istorie a României în intervalul 29 iulie – 8 noiembrie 2020 și ulterior itinerată la 28 de instituții muzeale de rang municipal, județean și național din Crișana, Banat, Sătmar, Maramureș, Transilvania, Oltenia, Dobrogea, Muntenia și Moldova. Până în prezent, peste 100.000 de vizitatori au reușit să cunoască istoria Jandarmeriei Române prin intermediul unei cercetări calitative, echilibrate și obiective, având posibilitatea să admire piese de patrimoniu reprezentative pentru istoria acestei arme.

Expoziția reprezintă rezultatul unei colaborări de succes dintre Muzeul Național de Istorie a României, Muzeul Casa Mureșenilor Brașov, Inspectoratul General al Jandarmeriei Române, Complexul Muzeal ,,Iulian Antonescu’’ Bacău, Asociația Romilitaria, Inspectoratul de Jandarmi Județean ’’Ștefan cel Mare’’Bacău și Arhivele Naționale Bacău.

Organizată în anul 2020, cu ocazia aniversării a 170 de ani de la înființarea Jandarmeriei Române, expoziția își propune să aducă în atenția publicului istoria acestei instituții, care a îndeplinit un rol semnificativ în istoria modernă și contemporană a României. Întemeiată prin ordin domnesc în data de 3 aprilie 1850 de către domnitorul Grigore Alexandru Ghica, Jandarmeria Română și-a asumat de-a lungul timpului rolul de garant al siguranței cetățeanului, al drepturilor și libertăților sale fundamentale.

În cadrul expoziției vor putea fi admirate o serie de piese de patrimoniu și obiecte cu valoare istorică, distincții, brevete, documente, fotografii, publicații de specialitate, elemente de echipament care provin din patrimoniul Muzeului Național de Istorie a României și al Inspectoratului General al Jandarmeriei Române, alături de numeroase replici de uniforme realizate în cadrul proiectului ,,Neamurile trăiesc și devin eterne prin păstrarea memoriei eroilor lor – Nicolae Iorga – In memoriam eroilor jandarmi 1918 – 2018”.

Publicul vizitator va avea ocazia să vadă piese de patrimoniu din colecția Complexului Muzeal ,,Iulian Antonescu’’ Bacău și de asemenea uniforme, drapele, cărți de specialitate și fotografii păstrate în sala de tradiții a Inspectoratului de Jandarmi Județean ’’Ștefan cel Mare’’Bacău. Pentru evocarea istoriei locale și evidențierea unor merite deosebite în cadrul expoziției vor fi prezentate distincții, brevete și însemne militare care aparțin unor jandarmi băcăuani, participanți la misiuni de menținere a păcii în teatrele de operații din Kosovo și Afganistan.

Un rol semnificativ la realizarea expoziției îi revine domnului Nicolae Adrian Alexe, muzeograf în cadrul Muzeului Casa Mureșenilor Brașov, unul dintre cei mai notabili specialiști în istoria Jandarmeriei Române și autor al cărții „Jandarmii și milițienii de la sate”, publicată la editura ASTRA Museum din Sibiu în anul 2014.

Expoziția „Jandarmeria Română 1850 – 2020” va putea fi vizitată în perioada 3 – 30 aprilie 2026, de marți până duminică, în intervalul orar 09:00-17:00.