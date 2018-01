Militarii Bazei 95 Aeriene Bacău sunt pregătiți pentru noul an de instrucție – 2018. La convocarea comandantului Leonard Baroboi, efectivele militare ale unității s-au prezentat pe breteaua pistei aerodromului Bacău și au participat la un ceremonial militar și religios. Și în anul 2018, instrucția este o componentă esențială a procesului de pregătire pentru executarea misiunilor, continuând astfel perfecționarea conform principiului: Antrenează-te cum lupți și luptă cum te-ai antrenat. „În anul ce abia a început vom continua activitățile pe care le vom desfășura în cadrul Bazei pentru a ne îndeplini misiunile încredințate de eșaloanele superioare. În principal, este vorba de menținerea siguranței spațiului aerian în ce privește zona noastră de responsabilitate, în partea de NE a țării. De asemenea, vom continua antrenamentul de zbor cu personalul navigant tânăr și cu personalul pe care îl avem în cadrul Bazei pentru continuarea pregătirii de specialitate”, declară cdor. Leonard Baraboi, comandantul Bazei 95 Aeriene. Militarii băcăuani au programate anul acesta o serie de exerciții pe plan național, dar și cu participare internațională, care se vor desfășura în comun cu celelalte baze aeriene pe tot parcursul anului. Un alt eveniment important care îi readuce pe aviatorii băcăuani în centrul atenției este programat pentru data de 16 iunie 2018, când, piloții băcăuani vor deschide seria de mitinguri aeriene organizate de Statul Major al Forțelor Aeriene, cu Mitingul Aerian de la Bacău. Militarii Bazei 95 Aeriene Bacău sunt pregătiţi pentru noul an de instrucţie – 2018. Posted by Baza 95 Aeriană Bacău on Monday, January 8, 2018 5 SHARES Share Tweet

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.