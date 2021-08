Comunicare, deschidere, dialog, informare sunt concepte ale democrației reprezentative și participative, intens clamate de candidații la alegerile locale, inclusiv – sau mai ales – ai partidelor care singure sau prin alianțe au căștigat diferite funcții și posturi.

NOI suntem și vom fi împreună cu alegătorii, NOI vom dialoga permanent cu locuitorii, Cetățeanul este aliatul nostru, Totul pentru cetățeni, dar câte formule propagandistice și citate celebre nu am înghițit în fiecare campanie electorală! Și, dacă adăugăm și NOI vom aduce marea schimbare, mai îți venea să votezi cu două mâini pe aceia care ne promiteau și ne mințeau frumos.

Cel mai frumos. Mulți au făcut-o. Și am așteptat ca aleșii să producă, să construiască, să aplice, unde mai pui că am așteptat – și mai aștept – să-mi spună, să ne spună la toți, ce s-a întâmplat, de ce nu se mișcă nimic în Bacău de aproape un an, cine și unde a greșit, mă gândeam, așa cum ne-au promis, de bună voie, că vor sta de vorbă cu NOI. Mi-ar fi plăcut să-l văd pe primar, pe viceprimari, ca într-o democrație adevărată, în piața publică, în presă (m-am săturat de Facebook), că au decența, curajul să spună:

Oameni buni, uitați ce s-a întâmplat, eu sunt vinovat de una, viceprimarii de altele, funcționarii etc., că nu avem buget, nu am bătut niciun cui la temelia orașului, dar, începând de astăzi, cu scuzele de rigoare, vom trece la treabă. Parcă mi-ar mai trece furia, supărarea, i-aș înțelege, dacă ar fi sinceri. S-a întâmplat cumva, că eu am lipsit vreo două zile din oraș?

Am pierdut frumusețea de dialog? Îi doare la bască, după ce s-au văzut în fotolii, ei și neamul lor. Cetățeanul? Cetățeanul este bun și el la ceva: să voteze, nu să întrebe.