Șapte medici de la Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Județean Bacău au demisionat, astăzi, în bloc, în semn de protest după ce un medic a fost amendat de Direcția de Sănătate Publică.

Medicul a primit o amendă de 20.000 de lei pentru că știrea despre pacientul suspect de coronavirus a apărut în presă înainte să fie înștiințate autoritățile.

Pe lângă medicul amendat cu 20.000 de lei, s-au mai aplicat încă două amenzi, tot pe persoană fizică, de 2.000 de lei asistentului șef de tură – pentru neluarea măsurilor în vederea asigurării echipamentului de protecție specific în cazul pacientului și încă una, tot de 2.000 de lei îngrijitorului de tură – pentru neefectuarea operațiunilor de curățenie și dezinfecție la nivelul tuturor spațiilor în care a primit asistență medicală pacientul.

Conducerea spitalului a organizat o conferință de presă ad-hoc, după ce a avut o discuție cu toți medicii de la UPU.

Aceasta se solidarizează cu toți medicii de la Urgențe și consideră că „amenda care a fost dată medicului de gardă din ziua în care a ajuns la spital persoana în cauză cu suspiciunea de coronavirus a fost una abuzivă”.

De aceea, atât Adrian Popa, managerul Spitalului Județean de Urgență Bacău, cât și dr. Ioana Dinu, directorul medical, fac apel public către Direcția de Sănătate Publică Bacău să revizuiască procesul verbal de amendă, iar în caz contrar se va face o contestație administrativă.

„La acest moment în Unitatea de Primiri Urgenţe de la Spitalul Judeţean Bacău există un val de nemulţumire din partea medicilor, vizavi de un control efectuat imediat după transferul acelui pacient suspect de infecţie cu coronavirus din data de 27 ianuarie, care s-a soldat cu o amendă pentru medicul curant din acea dată, motivul practic fiind că ştirea sau cazul mai întâi a apărut în presă şi mai apoi la organele abilitate”, a declarat Adrian Popa, managerul SJU Bacău.

„Demisiile sunt scrise de toţi medicii din UPU, sperăm să găsim înţelegere, avem dialog cu dânşii încontinuu, chiar de aseară. Încercăm să nu supunem UPU unui blocaj complet, pentru că dacă medicii se hotărărsc în bloc să îşi dea demisia atunci pune în imposibilitate desfăşurarea activităţii din Unitatea de Primiri Urgenţe”, a explicat managerul.

Directorul medical al SJU Bacău, Ioana Dinu, a spus că doctorul ar fi trebuit felicitat, nu amendat.

„Domnul doctor, la urgenţe, nu a avut de instrumentat doar acest caz, care şi din punct de vedere epidemiologic şi din punct de vedere al impactului care este la acest moment este destul de dificil. Dumnealui în continuare a consultat, a trimis la invetigaţii şi a stabilit diagnostice şi eventual tratament şi pentru alţi pacienţi care erau în UPU.

Activitatea nu a fost oprită, s-a desfăşurat normal, în plus, fiind acest caz. Ar trebui, din punctul meu de vedere, medicul şi toate cadrele medicale felicitate pentru cum au manageriat acest caz. Am avut avizul de la Bucureşti, lucrurile s-au desfăşurat bine, pacientul a fost trimis”, a mai declarat Ioana Dinu

De cealaltă parte, conducerea Direcției de Sănătate Publică se apără și declară că „doar s-a respectat legea în acest caz, conform HGR 589/2007 privind stabilirea metodologiei de raportare și de colectare a datelor pentru supravegherea bolilor transmisibile”.

Asta după ce s-a constatat că deși fișa medicală a pacientului ajuns în UPU Bacău a fost completată la 13.30, instituția DSP Bacău a primit informarea după aproape 2 ore, deși protocoalele prevăd „anunțarea de îndată, telefonic”

„Dată fiind situația, una care putea fi foarte gravă, medicii nu și-au respectat obligațiile. Trebuia să ne anunțe, de urgență, pe noi. Nu au făcut-o. DSP a fost informat oficial la 15.30, prin fax” , a declarat Alin Năstasă, directorul DSP Bacău.

„Când e cazul de situații neobișnuite sau cu risc maxim, aveau obligația să ne anunțe imediat. Conform fișei, la ora 13.28 a intrat la UPU, la 13.35 e izolat cu suspiciune de coronavirus. Noi am aflat după ora 14.00, și nu de urgență, așa cum prevede legea. Eu am aflat personal. Am fost sunat și când am vorbit cu colegii mei din instituție nimeni nu știa, ceea ce înseamnă că nu și-au făcut treaba”, a mai spus Alin Năstasă.

Un tânăr în vârstă de 24 ani, din județul Bacău, care studiază în China, a fost transportat luni la Unitatea de Primiri Urgenţe a Spitalului Judeţean şi le-a precizat medicilor că prezintă mai multe simptome asociate infectării cu virusul misterios chinez. Tânărul a fost transferat de urgență la Capitală pentru a i se efectua teste.

Ministerul Sănătăţii a transmis marți că pacientul transferat de la Bacău la Institutul „Matei Balş” nu este infectat cu coronavirus.