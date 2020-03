Compania Delgaz Grid va investi, în acest an, circa 27,5 milioane de lei pentru modernizarea și dezvoltarea rețelelor de distribuție a energiei electrice din județul Bacău, în principal pe aceleași categorii ca în 2019, cu accent pe continuarea automatizării sistemului de distribuție și a contorizării inteligente.

Delgaz Grid, compania de distribuție de electricitate și gaze naturale a Grupului E.ON România, a investit anul trecut peste 22 de milioane de lei pentru modernizarea și dezvoltarea sistemului de distribuție a energiei electrice din județ.

Principalele investiții din 2019 au vizat continuarea automatizării sistemului de distribuție prin montarea a 20 de echipamente telecomandate în rețelele aeriene de medie tensiune; lucrări de modernizare la echipamente din 15 stații de transformare; lucrări de înlocuire a 36 de transformatoare și modernizare la alte 7 și extinderea sistemului de contorizare inteligentă (la sfârșitul anului 2019, circa trei sferturi dintre clienții din județ aveau montate contoare SMART).

„Ca urmare a investițiilor derulate, am obținut deja rezultate vizibile. Principalii indicatorii de calitate, în special cei referitori la asigurarea continuității serviciului de distribuție, s-au îmbunătățit de la an la an. Pentru 2020, am alocat un buget total de investiții în distribuția de energie de circa 250 de milioane de lei, în creștere față de anul precedent.”

Csulak Ferenc, director general al Delgaz Grid