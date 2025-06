Defilarea Promoției 2025 de la CN „Gheorghe Vrănceanu” din Bacău

Centrul Bacăului a fost traversat de emoție, culoare și aplauze la pasul hotărât al Promoției 2025 de la Colegiul Național „Gheorghe Vrănceanu”. Cei 196 de absolvenți, împărțiți în 7 clase, au defilat în aplauzele trecătorilor, însoțiți de profesori, părinți și prieteni, marcând în mod festiv încheierea celor patru ani de liceu.

În fruntea generației s-au aflat cei 12 șefi de promoție, între care Chifu Rareș Andrei, Cochior Maria Antonia și Șova Petru Matei, toți din clasa XII A, dar și reprezentanți din celelalte clase: Andra Aghirasimoae, Rebeca Căruntu, Teona Grudinschi, Eduard Mărăndoiu, Consuela Răchiteanu, Iustina Niță, Ștefania Alexa, Luca Pîrjol-Năstase și Miruna Zaharia.

„În fiecare an ne despărțim de câte o serie de elevi. Acum a venit rândul promoției 2021-2025. În ciuda caracterului repetitiv al acestor momente, de fiecare dată trăirile noastre sunt la fel de vii, intense și autentice, pentru că, în spatele acestei ceremonii de câteva ore, sunt patru ani din viața noastră comună, ani în care am construit și am împărtășit trasee educaționale, proiecte, experiențe diverse, cele mai multe aducătoare de bucurii, altele, de tristeți trecătoare.

Am investit în voi muncă, energie, speranțe și nu ne-ați dezamăgit. V-ați dezvoltat armonios, v-ați definit și ați devenit varianta cea mai bună de până acum a ființei voastre. Astăzi, ne despărțim de voi, dar cumva și de noi, cei care am fost într-un anume fel doar cu voi și pentru voi, întrucât promoțiile sunt diferite, iar voi sunteți unici…

În față însă se deschid drumuri noi, nerăbdătoare să vă primească și să vă conducă spre alte orizonturi. Important este că porniți în marea aventură a existențelor voastre înzestrați cu atuuri de necontestat: inteligență, energie, dorința și voința de a reuși, obișnuința de a învăța, spiritul competitiv și o identitate culturală deja definită…

Anii de liceu s-au încheiat, dar nu și legăturile dintre noi. Vă așteptăm să reveniți, să ne faceți mândri, ca de atâtea ori, de reușitele voastre, fiindcă aveți o misiune importantă: să vă împliniți aspirațiile fără a vă înstrăina de lumea în care v-ați format, de figurile ei emblematice: părinți, prieteni, profesori, adolescentul de astăzi”, a transmis a prof. Monica Resmeriță, directorul Colegiului Național „Gheorghe Vrănceanu”.

Ceremonia a fost un prilej de sărbătoare, dar și de reflecție – despre parcursul celor patru ani, despre prietenii care se leagă între bănci și despre drumurile care abia încep. Bacăul a fost martor la un nou început, iar Vrănceanu și-a luat rămas-bun, pentru moment, de la o generație care promite.

1 de 11