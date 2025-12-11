 Dedeman continuă consolidarea rețelei naționale prin deschiderea unui nou magazin în Mediaș

Situat pe Șoseaua Sibiului, pe un teren de 5.8 hectare, Dedeman Mediaș are o suprafață construită de aproximativ 10.500 mp și a presupus o investiție totală de 15.7 milioane de euro.

Noul magazin a creat 150 de locuri de muncă, contribuind la dezvoltarea economică a zonei și la diversificarea oportunităților profesionale pentru locuitorii din Mediaș și localitățile învecinate.

Un pas important în strategia companiei

Deschiderea magazinului din Mediaș consolidează prezența Dedeman în zona centrală a țării și face parte din planul strategic al companiei de a se extinde nu doar în marile centre urbane, ci și în orașele mai mici.

“Încheiem cu bucurie acest an, așezând pe harta țării magazinul Dedeman cu numărul 65 și întărind astfel angajamentul nostru de a investi constant în dezvoltarea rețelei. Este un prag important, posibil datorită eforturilor echipei noastre, dar și încrederii pe care clienții ne-o acordă în fiecare zi. Ne dorim ca prezența noastră la Mediaș să fie cu adevărat utilă comunității și să fim aproape de oamenii care dau viață planurilor lor, mici sau mari, oferindu-le într-un singur loc soluțiile de care au nevoie.” – Dragoș PAVĂL, Președinte Dedeman.

Un magazin modern, construit pentru nevoile clienților

Magazinul din Mediaș este conceput pentru a oferi o experiență simplă și eficientă, cu acces rapid la produse, sprijin din partea consultanților specializați și opțiuni flexibile de plată, inclusiv cumpărături în rate.

Pentru a facilita accesul și confortul vizitatorilor, în zona exterioară au fost amenajate 448 de locuri de parcare, precum și o stație de încărcare pentru autovehicule electrice.

Clienții pot afla informații despre oferte speciale, produse, disponibilitate și chiar localizarea la raft, prin consultarea site-ului sau aplicației Dedeman, ceea ce le permite să-și planifice mult mai eficient vizita în magazin.

La Mediaș, clienții pot alege din peste 50.000 de produse, de la materiale pentru construcții și instalații, până la mobilier, electrocasnice, articole pentru grădină, sport și timp liber sau îngrijirea animalelor de companie.

La acestea se adaugă serviciile auxiliare precum confecționare perdele, mixare vopsele, livrare marfă și opțiuni de finanțare, astfel încât clienții să beneficieze de soluții complete pentru proiectele lor.

Investiții constante în digitalizare

Dedeman Mediaș este primul magazin din rețea în care a fost implementat noul proiect de digital signage display: ecrane digitale care afișează recomandări de produse, informații relevante despre servicii și inspirație pentru proiecte, contribuind la o experiență vizuală modernă instore.

Digitalizarea continuă și în aplicația Dedeman, care devine și mai utilă prin crearea unui cont de client (DedeCard). Acesta oferă acces la o experiență personalizată și la o serie de funcționalități care simplifică planificarea și gestionarea cumpărăturilor, atât în magazinele fizice, cât și online.

Dedeman Mediaș: inspirație pentru Crăciun

Inaugurat chiar înaintea sărbătorilor de iarnă, noul magazin își va întâmpina clienții cu sute de oferte speciale la decorațiuni festive, brazi naturali și artificiali, dar și alte produse atractive de sezon. Toate acestea pot fi vizualizate în catalogul online dedicat deschiderii Dedeman Mediaș.

În plus, clienții care caută un dar inspirat și practic pot achiziționa din magazin cardurile cadou Dedeman, însoțite de o felicitare gratuită.

Compania atinge o nouă bornă: 65 de magazine în România

Dedeman Mediaș este al doilea magazin al companiei din județul Sibiu și al doilea inaugurat în 2025, după cel din Alexandria.

Astfel, rețeaua Dedeman ajunge la 65 de magazine fizice la nivel național, consolidând ritmul susținut de investiții și dezvoltare al companiei.

Dedeman în cifre

– 65 de magazine, 5 centre logistice, parc auto propriu;

– o gamă de peste 120.000 de produse (inclusiv magazinul online);

– între 7.500 și 18.000 mp – suprafaţa unui magazin;

– peste 13.500 de angajaţi;