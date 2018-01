Depunerea la Fisc a Declarației 600 privind venitul asupra căruia se datorează contribuția de asigurări sociale (CAS) și de asigurări sociale de sănătate (CASS) menține treaz interesul contribuabililor. Termenul scurt, ultimativ, pentru a o depune, 31 ianuarie, sancțiunile aplicate dacă termenul este depășit și condițiile care impun depunerea declarației sunt principalele motive ale acestui interes. Revenim, astfel, cu noi precizări referitoare la modul în care trebuie depusă declarația de persoanele fizice și la condițiile care impun acest act. Cine depune Declarația 600 Declarația 600 se depune numai de contribuabilii la bugetul de stat care în anul precedent au obținut venituri și în afara salariului sau numai din activități cu caracter independent:

· Venituri din activități independente;

· Venituri din asocierea cu o persoană juridică, potrivit titlurilor II și III din Codul Fiscal sau Legii nr.170/2016;

· Venituri din cedarea folosinței bunurilor;

· Venituri din investiții;

· Venituri din activități agricole, din piscicultură și silvicultură;

· Venituri din alte surse. În aceste condiții – ne-a informat Biroul de presă al Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF) -, CAS se datorează doar de persoanele care au realizat venituri lunare din activități independente, cumulate din toate sursele în anul fiscal precedent, peste nivelul salariului de bază minim brut pe țară în vigoare în luna ianuarie a anului de impunere (pentru anul fiscal 2018 salariul minim brut este de 1.900 lei). În schimb, CASS se datorează doar de persoanele care au realizat venituri în anul fiscal precedent, din activități independente, din cedarea folosinței bunurilor, din activități

agricole, silvicultură și piscicultură, din asocieri cu persoane juridice, din investiții sau venituri din alte surse, cumulate din toate sursele, cel puțin egale cu 12 salarii de bază minime brute pe țară (22.800 lei pentru anul fiscal 2018). Începând cu 1 ianuarie 2018, indiferent de numărul activităților desfășurate și de nivelul venitului realizat, când acesta este cel puțin egal cu plafonul minim, CAS (25%) se datorează la un venit ales cel puțin egal cu nivelul salariului de bază minim brut pe țară (1.900 lei în anul 2018), iar CASS (10%) se datorează la salariul de bază minim brut pe țară. Formularul 600 se depune doar de persoanele care realizează venituri cel puțin egale cu plafoanele minime menționate. Important! Persoanele fizice care obțin venituri sub plafon (sub 22.800 de lei anual) nu au obligația depunerii declarației, dar pot opta pentru depunerea acesteia în vederea asigurării în sistemele sociale. Declarația 600 poate fi depusă și online, pe site-ul www.anaf.ro . Cât plătim pentru CAS Baza lunară de calcul a contribuției de asigurări sociale în cazul persoanelor care realizează venituri din activități independente o reprezintă venitul ales de contribuabil, care nu poate fi mai mic decât nivelul salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată aprobat prin hotărâre a Guvernului, în vigoare în luna pentru care se datorează contribuția. Dacă alegi ca bază minimă de calcul 1.900 de lei (ceea ce se presupune că mulți o vor face), ți se va calcula o contribuție lunară de 25%, adică 475 de lei lunar, pe care o vei plăti trimestrial (1.425 de lei). Plățile se fac în patru rate egale, la data de 25 inclusiv a ultimei luni din fiecare trimestru, respectiv 25 martie, 25 iunie, 25 septembrie, 25 decembrie. Cât plătim pentru CASS Dacă în anul 2017 ai obținut venituri cumulate mai mici de 22.800 de lei din una sau mai multe activități descrise mai sus, nu ești obligat la plata CASS în 2018. Astfel, chiar dacă venitul net lunar este de 5.000 de lei, ți se va calcula CASS de 10% din 1.900 de lei, adică 190 de lei pe lună, pe care o vei plăti trimestrial (570 de lei). Baza de calcul a contributiei la CASS datorate de persoanele fizice care desfășoară activități independente este salariul de bază minim brut pe țară în vigoareîin luna pentru care se datorează.

„Stabilirea termenului de 31 ianuarie pentru depunerea Formularului 600 are în vedere continuitatea contributivității persoanelor fizice în sistemul de asigurări de pensii și de sănătate" – a explicat ANAF.

