Copilăria este cea mai frumoasă parte a vieții. Este perioada în care nasc visele și idealurile. Tot în această vreme, o parte dintre copii încearcă să-și croiască un drum, de cele mai multe ori construit pe un hobby oarecare. Unii cântă, pictează, iar alții fac sport. Astfel, copiii deprind anumite calități, dar cel mai important este că devin responsabili și realizează cât de importantă este disciplina și munca. Toate acestea ne sunt confirmate de Ingrid Ștefură, multiplă medaliată la înot, care la cei 10 ani pe care îi împlinește astăzi consideră că dorința, munca și perseverența sunt calea către succes.

Prima dată când am văzut-o pe Ingrid Ștefură eram la o competiție de înot la Bazinul din Bacău. Ea era la blockstart iar eu, în calitate de jurnalist, încercam să surprind cele mai interesante momente. Mi-a atras atenția concentrarea de care dădea dovadă, de parcă nu exista nimic în jurul ei. I-am făcut o poză la start și am zis că am timp suficient să ajung în cealaltă parte a bazinului să o surprind la finish. Însă calculele mele au fost date peste cap: Ingrid a înotat mai repede decât puteam eu să merg.

Am aflat că povestea ei în bazin a început acum patru ani și jumătate, iar la doar patru luni de antrenamente, la primul concurs, a câștigat și prima medalie. De atunci au urmat alte sute de ore de antrenamente, iar rezultatele nu s-au lăsat așteptate. Ingrid Ștefură este legitimată la CS Nautica, acolo unde este pregătită de antrenorul Sabin Jitaru. „Este pe un drum bun. Își dorește foarte mult să demonstreze, iar asta se vede în antrenamente și în rezultate. Am încredere în ea și sper să-și atingă cele mai mari dorințe”, ne-a spus antrenorul de la CS Nautica, care a precizat că Ingrid este printre cele mai bune fete de la clubul de natație bacăuan. Sabin Jitaru nu-și amintește o competiție în care Ingrid să nu fi fost medaliată și apreciază calitățile micuței înotătoare. Tehnicianul de la CS Nautica ne-a mai spus că are mari așteptări la Naționalele din iulie și septembrie, când speră ca Ingrid să se încununeze campioană și să fie medaliată cu aur la categoria ei, copii 10-11 ani.

Mai mult decât atât, în luna octombrie a anului trecut, înotătoarea de la CS Nautica a fost selectată alături de alte nouă sportive de la categoria ei la un stagiu de pregătire la Centrul Olimpic de la Izvorani, acolo unde a fost remarcată chiar de fosta campioană olimpică, Camelia Potec, cea care se află în acest moment la conducerea Federației Române de Natație și Pentatlon Modern. Odată cu participarea la stagiul de pregătire de la Centrul Olimpic, Ingrid practic și-a deschis larg aripile ca un pui care părăsește pentru prima dată cuibul. Doar că acest zbor are o destinație clară: marea performanță.

Dublă Aniversare

Ingrid împlinește astăzi 10 ani. Este cel mai frumos cadou pentru mama ei, Irina, care este și ea aniversată, tot azi. La doar 10 ani, Ingrid visează la ziua când va deveni o mare campioană, la momentul când va urca pe cea mai înaltă treaptă a podiumului de la Olimpiadă și se va cânta pentru ea Imnul României. Nouă nu ne rămâne decât să-i ținem pumnii și să visăm la rândul nostru că vom fi martori la un rezultat uriaș pentru Ingrid și România. La mulți ani, micuța noastră campioană!