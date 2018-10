Înainte de toate, să dăm puțin timpul înapoi. În seara când toată lumea aștepta închiderea urnelor la Referendumul pentru familie. Exact la acea oră, la Pro Tv, în show-ul Ninja Warrior, băcăuanul Andrei Ciobanu reușea o calificare senzațională în semifinale. Surpriza a fost foarte mare pentru unii concitadini, multă lume cunoscându-l pe Andrei din cu totul alt domeniu. Mai exact din muzică.

Andrei Ciobanu s-a consacrat de când era elev în clasa a XII-a la Colegiul Național de Artă „George Apostu” din Bacău, atunci când a participat în 2011, la prima ediție a cunoscutei emisiuni Vocea României, făcând parte din echipa lui Marius Moga.

„Atunci mi-am dat seama că, fiind prea tânăr, nu te prea bagă nimeni în seamă”, își amintește Andrei de participarea la Vocea României. Apoi a urmat Conservatorul din Iași, acolo unde a făcut și un master. Între timp a participat și la două ediții X-Factor, unde a făcut de fiecare dată parte din echipa Deliei, părăsind concursul, în ambele ocazii, chiar înainte de live-uri. Încă din timpul facultății, Andrei și-a făcut o formație cu care participă la evenimente, astăzi devenind una dintre cele mai renumite formule pentru private party – Andrei Ciobanu Band.

„Între timp eu am participat la toate festivalurile naționale importante din țară: Dan Spataru, Mamaia, Grigoriu… Interesant este că în liceu eu nu mă vedeam cântând la nunți. Mă visam doar pe scene mari”, ne-a povestit Andrei Ciobanu, cel care, totodată, a fost timp de trei ani și profesor de canto-muzică ușoară la Colegiul Național de Artă „George Apostu”. După cum se vede, chiar dacă am ales o variantă super-scurtă, se poate spune că drumul în viață al lui Andrei Ciobanu este foarte bine definit.

Trecerea spre sportul extrem

Și acum vine întrebarea firească: de unde și până unde a plecat Andrei de la muzică la sportul extrem? „De mic mi-a plăcut sportul și am făcut de toate: fotbal, volei, înot, handbal; sporturi pe care am încercat să le fac la nivel profesionist. Am jucat și tenis de câmp la nivel profesionist și chiar am fost în competiții”, a dezvăluit Andrei Ciobanu care a spus că în momentul în care a intrat la Colegiul de Artă i s-a schimbat destinul. Cu toate acestea, nu a renunțat la mișcare, Andrei mergând săptămânal la fotbal, și la înot, și zilnic la sală.

„Multă lume mă întreabă care este legătura între muzică și sport. Eu recomand tuturor sportul, pentru că te ajută la sănătate și la starea ta. Cu atât mai mult pentru un solist sau o solistă care apare pe scenă sau la televizor. Trebuie să ai o imagine, pe care o poți forma și întreține prin sport”, a adăugat cântărețul bacăuan care face sală de întreținere de 11 ani.

Hai, Andrei!

Despre show-ul Ninja Warrior, Andrei Ciobanu spune că îl urmărește de foarte mulți ani pe internet și chiar era un vis pentru el. „Prima dată la noi a apărul alt show, Supraviețuitorul. Nu am participat pentru că nu am aflat de preselecții și mi-a părut enorm de rău”, povestește Andrei. Așa că, atunci când a aflat că Ninja Warrior vine în România a făcut toate eforturile posibile și imposibile să ajungă acolo.

A fost la preselecții de care a trecut cu brio alături de alți 250 de participanți. Au urmat primele serii de calificări în urma cărora, pentru semifinale au rămas doar 50. „Din punctul meu de vedere, Ninja Warrior este cel mai complex show sportiv, în care nu poți să spui că ai un as în mânecă. Pur și simplu te bazezi doar pe pregatirea ta”, ne asigură Andrei Ciobanu, ajuns și el în semifinale. Își dorește foarte mult să câștige acest concurs și dacă nu va fi de data asta, sigur va participa până va ieși învingător.

Cât despre atmosfera de la show, Andrei a subliniat că este una fantastică, un loc în care s-au legat prietenii între participanți, susținători și chiar membrii echipei de producție. Practic, concurentul care este pe traseu este încurajat de toată lumea. Despre concursul în sine, susține că este 100% cel mai real show și chiar dacă traseele sunt dificile, regula e foarte simplă: pleci de la start și trebuie să ajungi să apeși buzzerul.

Ninja Warrior este filmat noaptea între orele 21.00 și 6.00, după formatul original, iar totul se desfășoară într-un platou construit pe o suprafață de 15.000 de metri pătrați cu un echipament de 300 de tone de schele de aluminiu și fier. Totul, sub supravegherea unei echipe de producție din Marea Britanie, formatul de la noi fiind după cel de la American Ninja Warrior, ajuns în Statele Unite la ediția a X-a.

Andrei Ciobanu s-a calificat în semifinale după ce a fost singurul din seria lui de calificări care a apăsat buzzerul în traseul al doilea. Astfel, va evolua în cea de-a doua semifinală care va avea loc duminică seară, 21 octombrie, la Pro Tv. Să-i ținem pumnii lui Andrei Ciobanu și să-l vedem în marea finală programată duminica viitoare (28 octombrie) la același post de televiziune.