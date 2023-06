De la țară vin toți domnii… ingineri. Parincea, Roșiori sau Mărgineni renasc industria Bacăului

Cavaleri ai bunei speranțe întru binefacerile Școlii și salvarea acestor locuri, adolescenți din comunele Bacăului au venit la oraș să învețe carte. Plecați din familii vrednice cu respect pentru carte și sprijiniți cu har de învățătorii ori profesorii din satele lor, acești băieți s-au transformat în bărbați la începutul de drum al împlinirii prin studiu și muncă. Navetiști cu ani grei de liceu sau singurei în căminul școlii, Vasile, Gabriel și Denis (și ca ei sunt mulți!) au transformat vorba bunicilor ”boii scot sărăcia din casă” în mult mai adevărata ”ai carte, ai parte!”. În ei ne punem speranța că țara asta mai are o șansă. Ei, cei crescuți în bun-simț omenesc de către părinți, ridicați cu sufletul și mintea de minunații dascăli din satele unde s-au născut, sprijiniți să își găsească drumul în liceu, ei vor construi România de mâine unde, nu-i așa, noi vom lua pensie. Ce bine ar fi!

Trei muschetari tehnici și-un d’Artagnan

Învățăcei la Liceul Tehnologic ”Dumitru Mangeron”, Vasile, Gabriel și Denis sunt elevi câștigători ai olimpiadelor și concursurilor la disciplinelor tehnice din ultimii ani, săbiile cunoașterii fiind ascuțite doar la întrecerile școlărești, după aceea rămânând buni prieteni. Plecați ”de la țară” cu o strașnică educație întru muncă dată de familie și cu un bun bagaj de cunoștințe din școlile sătești din Parincea, Roșiori ori Mărgineni, cei trei au devenit campioni la disciplinele tehnice. Nu doar în catalog, ci și la concursuri județene și naționale, acolo unde prea puțin prețuita școală tehnologică din Bacău și-a dovedit valoarea. Bineînțeles – așa cum spun chiar chiar cei trei muschetari – nu reușeau fără prietenul lor d’Artagnan – Alexandru Calistru, și el remarcat în întrecerile școlare, dar mai ales sprijinul de nădejde pentru succesul trio-ului.

Vasile Apostu: ”E nevoie de ingineri!”

A făcut școala generală în staul Petrești, din comuna Pâncești, unde a învățat bine aritmetica și, pe urmă, și matematica sub mâna unor dascăli cu har. I-a fost de folos pentru că a putut să-și aleagă singur profilul de liceu, adică unul tehnic: ”Nu știu cât se mai caută tot felul de alte meserii la modă acum, dar de ingineri e nevoie oricând și mie mi-a plăcut domeniul tehnic. Așa că sunt bucuros că termin aici bine pregătit și voi fi student”. Are o soră mai mare fără talent la domeniul tehnic, dar fratele mai mare e deja macanic auto, iar cel mai mic dintre frați încă la gimnaziu deslușește buchiile. A cam muncit în vacanță, cât a fost nevoie, dar părinții l-au lăsat să învețe ca să fie bun la școală. Are la activ o navetă timp de patru ani și mii de ore petrecute în frig sau zăpușeală prin autobuze, dar motivația pentru a învăța l-a ținut în picioare și a câștigat multe olimpiade și concursuri pe profil tehnic. Cu ceilalți muschetari – Gabriel și Denis – e prieten, dar doar până la intrarea în sala de concurs, că trebuia să fie cel mai bun! De la toamnă, vrea să fie student la ”Autovehicule Rutiere” de la Universitatea Tehnică ”Gheorghe Aschi” din Iași, iar tăria de până a cum îl recomandă că va deveni un specialist foarte bun. Numai să nu ni-l fure vreo firmă străină!

Gabriel Bărbuț: ”Cum am fost la treabă, merg și la facultate!”

Fratele lui mai mare a fost tot la Liceul ”Dumitru Mangeron” din Bacău – iar acum este student!!!, și i-a spus ce condiții a avut și ce-a învățat: ”Mi-a povestit fratele meu despre liceu și m-a convins despre calculatoare și celelate dotări de la ”Dumitru Mangeron”, ca să nu mai vorbesc despre profesori! De aceea sunt abslovent aici!” Chiar dacă e din Mărgineni (unde spune c-a fost foarte bine învățat la Școala ”Alexandru Piru”), a ales să meargă în celălalt capăt al Bacăului pentru a se pregăti pentru facultate. Părinții l-au încurajat să meargă unde crede că îi va fi mai bine la liceu și acum se pregătește să devină student tot la la ”Autovehicule Rutiere” de la Universitatea Tehnică ”Gheorghe Aschi” din Iași, la fel ca prietenul Vasile din Pâncești. Ca și în gimnaziu sau liceu, spune că în vacanțele de student nu va fugi de muncă în gospodărie, deoarece știe cât au de trudit părinții și cât de greu le-a fost să-l țină la școală.

Denis Verde: ”Mă duc să învăț proiecarea la București!”

Unii ar spune că e copil chinuit din cauză că încă din clasa a V-a face naveta din comuna Roșiori în municipiul Bacău. Pe urmă, au fost încă patru, la liceu, la ”Dumitru Mangeron”, departe, foarte departe pentru un adolescent trezit cu noaptea-n cap. A prins gustul proiectării pe calculator și nu regretă că a ales această cale: ”A fost greu, oboseală în toți anii ăștia, dar a meritat, pentru că am învățat foarte multe. Pe lângă profesorii super OK, au fost și dotările care mi-au deschis alte perspective. Când aud de CAD, cei mai mulți fug, că nu știu despre ce e vorba, dar înțelegi că tu proiectezi și pe urmă vezi cum proiectele tale se tranformă în niște lucruri concrete. Cel mai tare profil! De aceea, Denis v-a ”trăda” muschetarii și va merge la Politehnica București, ca să devină inginer în proiectare, pentru că îi place la nebunie să vadă cum devine realitate ideea lui pusă pe computer. Oricum, nu va uita concurența cu prietenii săi de la concursurile din liceu, acolo unde și-au dovedit valoarea!

Dar nici domnițele nu se lasă mai prejos, ridicând garda învățăturii bine asimilate, singura și marea tristețe fiind aceea că ele sunt din Republica Moldova, de unde vin cu bună creștere și la fel de reușită educație! Tristețea este că domnișoricile din România au MULTE alte preocupări decât viitorul și lasă învățătura pe planul doi-trei, în favoarea rețelelor sociale și-a unghiilor la fel de false ca respectului lor față de școală. Unde-s părinții?!

Daniela Matei – ”La noi, citim mai mult.”

A venit dintr-o suburbie a Chișinăului la Liceul Tehnologic ”D. Mangeron” pentru că aici a absolvit și fratele său, în 2015. I-a povestit că sunt profesori buni și se face școală serioasă. Din generală a pus mânuțele la sădit, plivit și cules în sera familiei, dar niciodată munca n-a fost mai importantă decât învățătura! Daniela a fost tare bună la matematică de mică (a învățat carte serioasă, peste nivelul gimnaziului de la noi!) și a ales – bineînțeles – specializarea economică, de aceea a avut rezultate și la Olimpiadă! Pentru Daniela a fost greu la început în România, cu profesorii, colegii, dar mai ales cu ce se cerea la clasă. ”La noi (în Republica Moldova, n.r.), profesorii ne cer să citim mai mult, suntem evaluați mai des, dăm mai multe teste. Dar m-am adaptat.” Dar la Liceul ”Mangeron” spune că are profesori ”extraordinari, curajoși și înțelepți” după părerea ei, care o vor ajuta să intre la facultatea dorită. Singura problemă a Danielei este noua împărțire a anului școlar în România, care o obligă la lungi și scumpe drumuri înapoi acasă pe timpul vacanțelor: ”Cheltuim prea mulți bani pe drum să ne ducem, să ne întoarcem cu noua aranjare a anului școlar. Chiar e greu!” Vrea să facă facultate în România și urmează să aleagă între Economie și Drept. Vrea Economie pentru că e ușor cu numerele (pentru ea!) și vrea să își deschidă o afacere, iar la Drept visează pentru că legile sunt… interesante. Oricum, vrea să studieze tot aici, nu în Republica Moldova!

Mădălina David – ”Îmi plac mult calculele!”

E din satul Isacova, lângă orașul Orhei din Republica Moldova, și-i merge mintea brici la matematică. A ales și a absolvit Liceul Tehnologic ”Mangeron” pentru că fratele mai mare a învățat tot aici, unde elevii care vor capătă plăcere pentru studiu și carte. De ce domeniul economic? ”Am ales datorită faptului că iubesc cifrele, îmi place să socotesc și să efectuez calcule, dar și pentru că sunt o persoană bazată pe logică, un aspect de care depinde domeniul ales”, spune Mădălina. Ea crede că liceul a ajutat-o să se dezvolte profesional în viitoarea meserie, dar mai ales să-și dea seama de ceea ce ar dori să facă pe viitor, cu o nouă viziune asupra lumii. Prin participarea la diverse concursuri naționale, a reușit să reduc stresul pe care îl avea înainte, motivând-o să câștige. ”Viitorul meu este într-o strânsă legătură cu domeniul pe care l-am ales, fiind baza a ceea ce urmează să studiez. Încă nu sunt sigură dacă va fi în România sau peste hotare, dar cu siguranță va fi în domeniul economic”, este sigură viitoarea specialistă în finanțe. La fel de sigur este că în continuare va da o mână de ajutor în gospodăria din Isacova, așa cum a făcut-o și până acum.

Și în acest an școlar, Liceul ”Dumitru Mangeron” are multe, multe premii la olimpiade şi concursuri. Întâmplător sau nu, cei mai mulți dintre premianți sunt elevi din mediul rural sau din republica Moldova. Oare de ce? Iată-i pe cei mai buni!

* Olimpiada tehnică – aria curriculară Tehnologii, faza judeţeană (4 martie 2023)

Vasile Apostu, clasa a XII-a – premiul I

Gabriel Bărbuţ, clasa a XII-a – menţiune

Vasile Cilof, clasa a XI-a – menţiune

Concursul judeţean „Invenţii şi inventatori”, desfăşurat pe echipe (2 martie 2023)

Denis Verde și Vasile Apostu, clasa a XII-a – premiul I

Gabriel Bărbuț și Radu Țiganciș, clasa a XII-a – premiul al III-lea

Eduard Cojan și Gabriel Sudit, clasa a X-a – mențiune

Denisa-Petronela Sudit și Emilia Totu, clasa a XI-a – mențiune

Concursul Național de Matematică Aplicată ,,Adolf Haimovici”, etapa județeană(11 martie 2023)

Matei Daniela, clasa a X-a – mențiune

David Mădălina, clasa a XII-a – mențiune

Concursul judeţean „Desen tehnic şi infografică” – ediţia a X-a, Bacău (14 martie 2023)

Denis Verde, clasa a XII-a – premiul I

Alexandru Calistru, clasa a XII-a – premiul al II-lea

Gabriel Bărbuţ, clasa a XII-a – premiul al III-lea

Ionuţ Drăghici, clasa a XI-a – premiul al III-lea

Ştefan Dobreanu, clasa a XI-a – menţiune

Ionuţ Ştirbu, clasa a XI-a – menţiune

„Concursul Regional de Desen Tehnic şi AutoCAD” – ediţia a VII-a, Galaţi (5 mai 2023)

Denis Verde, clasa a XII-a – premiul al III-lea

Vasile Cilof, clasa a XI-a – premiul al III-lea

Ionuţ Drăghici, clasa a XI-a – menţiune

Concursul Naţional „Ştiu şi aplic”, faza judeţeană

Secţiunea Liceu:

Eduard Cojan şi Stefano Matican, clasa a X-a – locul I

Vasile Cilof şi Delia Lazăr, clasa a XI-a – menţiune

Secţiunea Învăţământ profesional:

Andrei Mustea şi Robert Timaru, clasa a XI-a P – locul II

Concursul Naţional „Ştiu şi aplic”, faza naţională, Iaşi (13 mai 2023)

Eduard Cojan şi Stefano Matican, clasa a X-a – menţiune

Olimpiada discipline economice, faza judeţeană (4 martie 2023)

Mădălina David, clasa a XII-a – premiul I

Concursul Național „Alege, este dreptul tău!” concurs pe teme privind protecția consumatorului

Daniela Matei, clasa a XI-a – premiul I şi calificare la etapa națională din iunie 2023

Concursul Regional „Ion Ionescu de la Brad” concurs desfășurat în parteneriat cu Universitatea Vasile Alecsandri din Bacău – etapa judeţeană

Daniela Matei, clasa a XI-a – premiul I

Massimiliano Tulbure, clasa a IX-a – menţiune

Concursul Regional „Ion Ionescu de la Brad” concurs desfășurat în parteneriat cu Universitatea Vasile Alecsandri din Bacău – etapa regională

Mădălina David, clasa a XII-a – premiul al II-lea

Marina Gîrla, clasa a IX-a – menţiune

Concursul de cultură și educație financiar-contabilă, desfășurat de către Ministerul Educației în parteneriat cu Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați (CECCAR) „Ion Ionescu de la Brad”, la nivel regional

Marina Gîrla, clasa a IX-a – menţiune