Dacă viteza se măsoară în metri pe secundă, la Clubul de Dans Sportiv Adamas Bacău, anul 2017 s-a măsurat în … medalii pe zi. Sigur, expresia e puțin forțată, însă cele 400 de medalii și 195 de cupe și trofee cucerite în acest an ne dă dreptul să spunem că Adamas a cucerit mai mult de o medalie în fiecare zi a anului. Pentru că suntem la ora bilanțului, trebuie să spunem că toate aceste reușite s-au derulat în cadrul a 24 de competiții zonale, naționale și internaționale. Și este vorba de un singur club, cu o singură disciplină competițională. Din cele 400 de medalii cucerite în 2017, 82 sunt de aur, câte 71 de argint și de bronz, iar 174 au fost medalii de finaliști. Chiar dacă numărul sportivilor de performanță care au reușit rezultate este foarte mare, peste 70, trebuie să remarcăm cele mai importante reușite. Între acestea subliniem cele trei titluri de vicecampioni naționali de la Campionatul Național de Clase desfășurat în octombrie la Brașov: perechea Matei Teodoru-Ramona Strîmbei, la clasa C standard 14-15 ani, și perechea Marius Nucă-Laura Popa la cele două secțiuni, standard și latino, clasa E Seniori. Din competițiile internaționale trecem în revistă rezultatele obținute în noiembrie la Open Ruse Bulgaria, de unde perechea Matei Teodoru-Ramona Strîmbei s-a întors cu locul I la Open Basic Standard 12-15 ani și locul II la Open Basic Latin 12-15 ani. Tot în competiția de la sud de Dunăre, perechea Sabin Buzdugan-Rebeca Tomiță a cucerit medaliile de argint în concursul de Open Basic Internațional 6-9 ani. Alte medalii prețioase au fost obținute la nivel internațional de perechea Mateo Ipate-Sonia Stelea care pe 10 decembrie a participat la Festivalul Iernii din Germania unde a cucerit bronzul la World Open Standard 12-15 ani și locul VI în finala WDSF Open Youth. Sigur, lista rezultatelor strălucite este impresionantă și fiecare sportiv medaliat este demn de aprecierile noastre. Și din punct de vedere al organizării de competiții clubul băcăuan de dans sportiv s-a remarcat în anul 2017. În primul rând, în perioada 28-30 aprilie, Adamas a organizat una din cele zece competiții internaționale desfășurate în acest an în România. Bacău Dance Open, care a avut loc la Centrul de Afaceri și Expoziții, a fost singurul concurs internațional organizat în partea de est a țării și a primit aprecieri din partea reprezentanților Federației Române de Dans Sportiv (FRDS) și ai Federației Mondiale de Specialitate (WDSF). Aprecierile au venit și din partea celor peste 1000 de participanți din țară și din alte 15 țări, ceea ce a demonstrat că Bacăul, cel puțin din punct de vedere al dansului sportiv, și-a meritat titlul de „Oraș European al Sportului”. Un alt eveniment important a fost Cupa „Slănic Moldova” un concurs zonal ce a făcut parte din calendarul competițional al FRDS și care a strâns pe 23 septembrie în Sala de Sport din Perla Moldovei aproape 600 de sportivi. Pe lângă aceste competiții oficiale, Adamas Bacău a prezentat numeroase spectacole, Festivalul Adamas dedicat copiilor de 1 iunie, a organizat împreună cu Direcția Județenă pentru Sport și Tineret o „Tabără de Dans” la Valea Budului, alte cantonamente, totul culminând cu spectacolul de Crăciun de la Teatrul de Vară „Radu Beligan”, din urmă cu puțin timp. De altfel, „Poveste de Crăciun” a fost un spectacol cu un succes remarcabil, sala Teatrului de Vară fiind plină iar în spectacol au evoluat 130 de sportivi cu vârste între 5 și 18 ani. Pentru că Academia de Dans Adamas Bacău are în componență și alte secțiuni încadrate la capitolul „sport de masă”, trebuie precizat că și acești sportivi au reușit rezultate importante în concursuri interjudețene, zonale sau chiar naționale, amintind aici doar de medaliile obținute în decembrie la „Steluțe de Cristal”, un concurs desfășurat la Ateneu, sau la „Black Sea Dance Fest” de la Constanța. Acești sportivi au punctat la formații de dans sportiv, la hip-hop, street-dance, balet și dans contemporan. Nu în ultimul rând, trebuie remarcat și faptul că antrenorii și instructorii de la Adamas, pe lângă cursurile de la Academie (în incinta Cora) sau cele de la Studio (de la Școala 27 „George Bacovia”) împărtășesc arta dansului copiilor din Adjud, Onești, Oituz și Buhuși, în încercarea de a descoperi și promova noi talente. Pentru anul 2018, Adamas Bacău pregătește pentru iubitorii acestui sport cea de-a II-a ediție a concursului internațional WDSF Bacău Dance Open, care conform calendarului competițional al FRDS, se va derula în perioada 2-4 iunie. „A fost un an bun pentru noi și, din punctul meu de vedere, cred că cea mai importantă latură a fost cea a performanței, în care sportivii noștri au demonstrat că au valoare. Pentru anul care vine vom păstra același trend și vom încerca să aducem Bacăului cât mai multe rezultate de valoare”, a declarat antrenorul Romeo Tanasă, președintele Clubului de Dans Sportiv Adamas Bacău. 0 SHARES Share Tweet

