De dor și de dragoste. Dragobetele în picture naivă

„Spune-mi cum iubește un popor și îți voi spune cine este”, spunea cunoscutul eseist Octavio Paz, iar ideea se potrivește de minune evenimentului pe care îl organizăm cu ocazia Dragobetelui.

Biblioteca Județeană „Costache Sturdza” Bacău, în parteneriat cu Cercul „Terapia prin artă” (Școala Populară de Arte și Meserii „Ion Ghelu-Destelnica”), Școala Gimnazială „Ioan Măric” Luncani, Clubul 60+ Bacău și Școala de Pictură Naif de Bayate și Centrul Provincial de Arte Vizuale și Design din Santiago de Cuba, a organizat marți, 24 februarie 2026, vernisajul expoziției „De dor și de dragoste. Dragobetele în pictura naivă”.

Sub semnul Dragobetelui, au expus artiști plastici din România și din Cuba, într-un dialog vizual care vorbește despre reprezentările iubirii în pictura naivă românească și cubaneză. Un dialog care ne arată ca dragostea este un sentiment înălțător și universal, depășind granițele și unind culturi despărțite de mii de kilometri.

Curatorul expoziției este neobositul profesor Ioan Măric, iar despre lucrările expuse în sala multimedia a bibliotecii au vorbit Carmen Voisei (membră U.A.P.R., filiala Iași) și Aurel Stanciu (membru UAPR, filiala Bacău).

Pe simeze, veți găsi lucrări semnate de următorii artiști plastici: Radis Alvarez Rodigues, Ricarde Luis Joaquin Rodogues, Angel Lopiz Martinez, Luis El Studiante, Arias Luis Joaquin Rodiguez, Pedro Luis Ramirez Gracia, Daniel Alvarez Arias , Odaes Palacio Msa, Carlos Manuel Compos, Yanet Parra, Jose Luis Alvarado , Roberto Torres Lameda, Teresa Sanchez Roque, Lamas Vumileydis, Eduardo Nunez Parez, Anghel Lopez Matinez, Giober, Jopez Juzity, Tania Madruga, Rubiceldi Bernal, Gabriela Băloiu, Augustin Cojocaru, Dan Horga și Bădița Ioan Măric.

Pentru că se apropie 8 martie, Ziua Internațională a Femeii, în cadrul vernisajului au fost sărbătorite doamna Băloiu Gabriela din Onești și doamna Yanet Parra de la Școala de Artă Naivă Bayati – Santiago de Cuba.