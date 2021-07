Cunosc (şi nu doar eu) răspunsul, însă pentru un plus informativ, am mers luni, 19 iulie a.c., la Institutul de Filologie Română „A. Philippide” din Iaşi, unitate aflată sub egida Academiei Române (cel mai înalt for ştiinţific, după cum se ştie).

Am realizat un interviu de peste o oră cu Victor Durnea, cercetător ştiinţific gr. I dr., coautor la „Dicţionarul general al literaturii române” (coord., acad. Eugen Simion), autorul Tabelului cronologic la ediţia „Opere”, de Vasile Alecsandri (I, II, Academia Română, Fundaţia Naţională pentru Ştiinţă şi Artă, Institutul de Lingvistică „Iorgu Iordan – Al. Rosetti” Bucureşti, 2019).

Iată informaţia privind data şi locul naşterii: „1818 iunie 14 – Se naşte, la Bacău, conform unei «mărturii mitricale», cel de-al doilea copil al medelnicerului Vasile Alecsandri şi al soţiei sale, copil care primeşte la botez prenumele tatălui” (p. CXLII). Victor Durnea citează actul emis de Mitropolia Moldovei la 12 iulie 1835, descoperit de Gheorghe Ungureanu, directorul Arhivelor Statului Iaşi:

„Mărturie de mitrică

Prin care se face ştiut duhovniceasca Decasterie a Mitropoliei Moldovii că după încredinţarea ce s’au luat prin sprafcă, s’au aflat pentru dumnealui Vasile Alexandri că la anul 1818 luna Iunie 14 s’au născut în târgul Bacăului, din pravoslavnicii legiuiţii săi părinţi, dumnealui spatarul Vasile Alecsandri cu soţia sa Elena născută Cozoni, căruia atunci prunc, lucrările sfântului botez în drept slăvitoarea noastră credinţă, după aşezământurile sfintei şi marea biserică a răsăritului, i s’au săvârşit de preotul Ioan dela Biserica Precista din arătatul târg, la 22 a aceleiaşi luni Iunie, iar naşi i-au fost moşul său, dumnealui Mihalachi Cozoni.

Drept aceea, spre încredinţarea naşterii şi a botezului în pravoslavie a numitului Vasilie Alecsandri, fiind mai sus pomeniţilor săi părinţi, i s’au dat această mitrică deasupra cu iscălitura Înalt Prea Sfinţitului Mitropolit al Moldovii şi cavaler I. I. Veniamin, iar gios adeverită cu punerea peceţii şi cu iscăliturile cilenurilor acestii Dicasterii. 1835. Iulie 12, No. 333”.

Tatăl viitorului poet rezumă pe versoul acestui act: „Vasilică este născut la 14 Iunie 1818 în târgul Bacăului, botezat în lege pravoslavnică de preotul Ioan dela biserica numită Precista din Bacău; iar nănaş i-au fost moşul său Mihalache Cozoni. Părinţi: Spatarul Vasile Alecsandri, mama spătăreasa Elenco Alecsandri, născută Cozoni”.

Cele două înscrisuri (în copie, desigur) flanchează bustul poetului, aflat în faţa Aulei „Vasile Alecsandri” din Corpul D al Universităţii „Vasile Alecsandri”. Au fost aduse de directorul Serviciului Judeţean al Arhivelor Naţionale Iaşi, dr. Florin Cîntic, şi aşezate în holul central din iniţiativa prof. univ. dr. ing. Carol Schnakovszky, rectorul Universităţii. Ambele gesturi poartă data de 14 iunie 2018, când s-a celebrat la Bacău adevăratul bicentenar al naşterii scriitorului.