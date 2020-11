De ce îți place atât de mult să citești? Cum de poți citi atât de mult? Acestea sunt doar două dintre probabil zecile de întrebări pe tema pasiunii mele pentru lectură pe care le primesc de la colegi și prieteni aproape zilnic, așa că m-am hotărât să răspund la ele într-un articol. Pentru că – o să vă dau cu asta o temă pentru noi întrebări – îmi place și să scriu. 

Lectura. O activitate pe care unii dintre voi o consideră plictisitoare sau chiar nefolositoare, pe când alții o consideră frumoasă și plăcută. Eu scriu acest text pentru a dovedi faptul că este mult mai mult decât atât.

În primul rând, am realizat cu ajutorul lecturii importanța prieteniei și a familiei, am înțeles durerea pierderii unei persoane dragi, deși nu mi s-a întâmplat personal, și am priceput valoarea încrederii în sine, chiar dacă mai am de lucrat la acest capitol.

În al doilea rând, cititul cărților este atât de important pentru mine și pentru că este singura mea scăpare din lumea reală. Atunci când nu am cea mai bună stare sau am una dintre acele zile plictisitoare și am nevoie să evadez puțin, deschid cartea pe care o citesc la momentul respectiv și mă afund în poveste. Citind, timpul nu mai are însemnătate. Mă detașez de realitate și, ca prin magie, dintr-o dată nu mai sunt în camera mea, sunt chiar acolo, cu personajele, înțelegându-le tristețea, bucuria, spaima și simțind și eu toate acestea la rândul meu. Cărțile sunt precum niște portaluri spre alte lumi. Ele ne ajută să călătorim fără a face un pas.

Așadar, de ce citesc? Ei bine, citesc pentru a evada din monotonia realității, pentru a transforma o zi normală într-una mai bună. Lectura nu este și nu va fi vreodată plictisitoare. Indiferent dacă ești total sigur că este așa și că nu îți place să citești, crede-mă pe cuvânt, undeva, în lumea asta mare (bine, mică pentru un cititor, pentru că în cărți a descoperit universuri mult mai vaste, dar persoana căreia îi este adresat acest sfat nu este încă unul), există cartea potrivită pentru tine, cea care îți va schimba gândirea și te va aduce în universul minunat al lecturii și nu este loc de contraargument în ceea ce privește această afirmație.

Lazăr Mara-Ioana, 12 ani, elevă, în clasa a VI-a, la Școala ”Dr. Al. Șafran” și la Cercul de Jurnalism al Palatului Copiilor Bacău