Tot spun de vreo doi ani că la noi anticorupția este un meci de box în care se luptă două găști ahtiate după ciolan, niciuna dintre părți nefiind mai brează decât alta. Multă vreme această bătălie s-a dat în subterane, departe de ochii neinițiaților. La un moment dat, echilibrul de putere s-a rupt și lupta s-a mutat în câmp deschis, unde putem vedea loviturile sub centură aplicate și de unii și de alții, trucurile murdare folosite dar și antrenorii care sfătuiesc de pe margine luptătorii să caute ficatul adversarului și să-l facă pateu. Acest meci ar fi rămas doar o distracție dacă nu ar fi produs efecte colaterale; și nu puține. O problemă greu de explicat de apologeții luptei împotriva corupției este cum de se întâmplă ca în România să avem numai mituiți dar nu și mituitori atunci când este vorba de dosare în care sunt implicate companii străine. Văzând scandalurile din ultima perioadă, începi să te întrebi nu dacă ceea ce spun unii, că structurile statului au fost folosite în jocuri politice, e adevărat, ci cât de mult a contat acest lucru la configurarea situației politice de astăzi; câți dintre politicienii „executați” au fost scoși din viața publică pe lege și câți pe lângă. Câți antreprenori au fost eliminați de pe piață pentru a face loc concurenților străini? Nu, în ultimul rând, care este interesul ambasadelor care au sprijinit necondiționat campaniile anticorupție care au dus la aceste rezultate? E nevoie de anticorupție? Am tot repetat: da, avem nevoie. Dar anticorupție pe lege, cu respectarea tuturor dispozițiilor legale, astfel încât nici cei condamnați, nici cei acuzați să nu poată să spună vreodată că la mijloc e o înscenare și, mai grav, că probele au fost măsluite, că s-au plantat probe, s-au falsificat transcrieri ori că s-au montat înregistrări. În momentul în care cel anchetat vine și spune – cu dovezi, desigur – că probele care-l incriminează pe el sau pe altul au fost măsluite, s-a dus dracului tot eșafodajul și toată încrederea în rezultatele anticorupției. 0 SHARES Share Tweet

